https://ria.ru/20201117/mutatsii-1584986985.html

Академик РАН объяснил мутации коронавируса в Сибири

Академик РАН объяснил мутации коронавируса в Сибири

Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский прокомментировал данные о выявлении мутаций коронавируса в Сибирском... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T13:31

2020-11-17T13:31

2020-11-17T14:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

вадим покровский

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский прокомментировал данные о выявлении мутаций коронавируса в Сибирском регионе.Он подчеркнул, что вирусы постоянно мутируют с разной скоростью и исследователи регулярно анализируют информацию для подготовки подобной статистики по COVID-19."Никакой связи с тяжестью его течения или способности распространяться пока не выявлено. Скорее всего, принципиального значения эта мутация не имеет", — сказал Покровский в комментарии радиостанции "Говорит Москва".Он добавил, что выявление подобных изменений важно для эпидемиологов, поскольку поможет им выяснить, какими путями происходило заражение, а также из какой страны пришел вирус.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вадим покровский, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)