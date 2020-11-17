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Академик РАН объяснил мутации коронавируса в Сибири
Академик РАН объяснил мутации коронавируса в Сибири
Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский прокомментировал данные о выявлении мутаций коронавируса в Сибирском... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T13:31
2020-11-17T14:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вадим покровский
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский прокомментировал данные о выявлении мутаций коронавируса в Сибирском регионе.Он подчеркнул, что вирусы постоянно мутируют с разной скоростью и исследователи регулярно анализируют информацию для подготовки подобной статистики по COVID-19."Никакой связи с тяжестью его течения или способности распространяться пока не выявлено. Скорее всего, принципиального значения эта мутация не имеет", — сказал Покровский в комментарии радиостанции "Говорит Москва".Он добавил, что выявление подобных изменений важно для эпидемиологов, поскольку поможет им выяснить, какими путями происходило заражение, а также из какой страны пришел вирус.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вадим покровский, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Академик РАН объяснил мутации коронавируса в Сибири

13:31 17.11.2020 (обновлено: 14:15 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский прокомментировал данные о выявлении мутаций коронавируса в Сибирском регионе.
Он подчеркнул, что вирусы постоянно мутируют с разной скоростью и исследователи регулярно анализируют информацию для подготовки подобной статистики по COVID-19.
"Никакой связи с тяжестью его течения или способности распространяться пока не выявлено. Скорее всего, принципиального значения эта мутация не имеет", — сказал Покровский в комментарии радиостанции "Говорит Москва".
Он добавил, что выявление подобных изменений важно для эпидемиологов, поскольку поможет им выяснить, какими путями происходило заражение, а также из какой страны пришел вирус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вадим ПокровскийЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
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