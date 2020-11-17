https://ria.ru/20201117/mutatsii-1584986985.html
Академик РАН объяснил мутации коронавируса в Сибири
Академик РАН объяснил мутации коронавируса в Сибири
Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский прокомментировал данные о выявлении мутаций коронавируса в Сибирском... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T13:31
2020-11-17T13:31
2020-11-17T14:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вадим покровский
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155936/84/1559368462_0:236:2801:1812_1400x0_80_0_0_5f01d292038327f3e61241d2cdd64151.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский прокомментировал данные о выявлении мутаций коронавируса в Сибирском регионе.Он подчеркнул, что вирусы постоянно мутируют с разной скоростью и исследователи регулярно анализируют информацию для подготовки подобной статистики по COVID-19."Никакой связи с тяжестью его течения или способности распространяться пока не выявлено. Скорее всего, принципиального значения эта мутация не имеет", — сказал Покровский в комментарии радиостанции "Говорит Москва".Он добавил, что выявление подобных изменений важно для эпидемиологов, поскольку поможет им выяснить, какими путями происходило заражение, а также из какой страны пришел вирус.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155936/84/1559368462_36:0:2767:2048_1400x0_80_0_0_6e060315b4a7d27c5f448225aa247cff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вадим покровский, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)