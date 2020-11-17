https://ria.ru/20201117/moscowcovid-1584976923.html

Дистанционное обучение в старших классах в Москве продлили до 6 декабря

Дистанционное обучение в старших классах в Москве продлили до 6 декабря

Учащиеся 6-11 классов московских школ останутся на "дистанционке" до шестого декабря. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T12:47

2020-11-17T12:47

2020-11-17T14:47

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Учащиеся 6-11 классов московских школ останутся на "дистанционке" до шестого декабря.Столичные власти считают, что дистанционное обучение позволяет контролировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19. В блоге мэра Москвы Сергея Собянина сообщается, что количество инфицированных старшеклассников стабилизировалось на уровне 1,5-2,2 тысячи случаев за неделю. В основной группе риска — среди горожан старше 65 лет — регистрируется пять шесть тысяч случаев еженедельно.По оценкам мэрии, в 6-11 классах московских школ обучается около 500 тысяч человек. Они занимаются дистанционно с 19 октября.Также с 13 ноября на такую же форму обучения перешли в столичных вузах и колледжах. Социальные и транспортные карты учащихся заблокировали.Кроме того, ограничена работа ночных клубов, баров, ресторанов, театров, кинотеатров и концертных залов.За минувшие сутки в Москве зарегистрировали 5882 новых случая COVID-19, что на 478 меньше, чем накануне.За прошлую неделю выявили 41 тысячу заболевших. Это в полтора раза больше показателей начала октября.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201117/koronavirus-1584966263.html

https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584397244.html

https://ria.ru/20200423/1570413284.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, общество