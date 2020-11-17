https://ria.ru/20201117/moscowcovid-1584976923.html
Дистанционное обучение в старших классах в Москве продлили до 6 декабря
Дистанционное обучение в старших классах в Москве продлили до 6 декабря
Учащиеся 6-11 классов московских школ останутся на "дистанционке" до шестого декабря. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T12:47
2020-11-17T12:47
2020-11-17T14:47
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Учащиеся 6-11 классов московских школ останутся на "дистанционке" до шестого декабря.Столичные власти считают, что дистанционное обучение позволяет контролировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19. В блоге мэра Москвы Сергея Собянина сообщается, что количество инфицированных старшеклассников стабилизировалось на уровне 1,5-2,2 тысячи случаев за неделю. В основной группе риска — среди горожан старше 65 лет — регистрируется пять шесть тысяч случаев еженедельно.По оценкам мэрии, в 6-11 классах московских школ обучается около 500 тысяч человек. Они занимаются дистанционно с 19 октября.Также с 13 ноября на такую же форму обучения перешли в столичных вузах и колледжах. Социальные и транспортные карты учащихся заблокировали.Кроме того, ограничена работа ночных клубов, баров, ресторанов, театров, кинотеатров и концертных залов.За минувшие сутки в Москве зарегистрировали 5882 новых случая COVID-19, что на 478 меньше, чем накануне.За прошлую неделю выявили 41 тысячу заболевших. Это в полтора раза больше показателей начала октября.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201117/koronavirus-1584966263.html
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сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Учащиеся 6-11 классов московских школ останутся на "дистанционке" до шестого декабря.
Столичные власти считают, что дистанционное обучение позволяет контролировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19.
В блоге мэра Москвы Сергея Собянина
сообщается, что количество инфицированных старшеклассников стабилизировалось на уровне 1,5-2,2 тысячи случаев за неделю. В основной группе риска — среди горожан старше 65 лет — регистрируется пять шесть тысяч случаев еженедельно.
"Это значит, что дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников", — отметил Сергей Собянин.
По оценкам мэрии, в 6-11 классах московских школ обучается около 500 тысяч человек. Они занимаются дистанционно с 19 октября.
Также с 13 ноября на такую же форму обучения перешли в столичных вузах и колледжах. Социальные и транспортные карты учащихся заблокировали.
Кроме того, ограничена работа ночных клубов, баров, ресторанов, театров, кинотеатров и концертных залов.
За минувшие сутки в Москве зарегистрировали 5882 новых случая COVID-19, что на 478 меньше, чем накануне.
За прошлую неделю выявили 41 тысячу заболевших. Это в полтора раза больше показателей начала октября.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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