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Молодожены погибли под колесами грузовика вскоре после свадьбы
Молодожены погибли под колесами грузовика вскоре после свадьбы
В индийском штате Керала молодожены погибли в ДТП через десять дней после свадьбы, об этом сообщает местное издание The News Minute. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T04:01
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керала
индия
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. В индийском штате Керала молодожены погибли в ДТП через десять дней после свадьбы, об этом сообщает местное издание The News Minute.Инцидент произошел в городе Малаппурам в центральной части штата.Супруги, 25-летний Салахудин и 19-летняя Фатима Джумана, ехали на мотоцикле, во время обгона молодой человек не справился с управлением, в результате чего они попали под колеса следующего по встречной полосе грузовика.По данным местной полиции, молодой человек погиб на месте происшествия, девушка умерла по дороге в больницу.
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керала, индия, в мире

Молодожены погибли под колесами грузовика вскоре после свадьбы

04:01 17.11.2020 (обновлено: 04:23 17.11.2020)
 
© Fotolia / sergemiАвтомобильная дорога в Индии
Автомобильная дорога в Индии - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Fotolia / sergemi
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. В индийском штате Керала молодожены погибли в ДТП через десять дней после свадьбы, об этом сообщает местное издание The News Minute.
Инцидент произошел в городе Малаппурам в центральной части штата.
Супруги, 25-летний Салахудин и 19-летняя Фатима Джумана, ехали на мотоцикле, во время обгона молодой человек не справился с управлением, в результате чего они попали под колеса следующего по встречной полосе грузовика.
По данным местной полиции, молодой человек погиб на месте происшествия, девушка умерла по дороге в больницу.
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