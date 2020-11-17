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Молодожены погибли под колесами грузовика вскоре после свадьбы
Молодожены погибли под колесами грузовика вскоре после свадьбы
В индийском штате Керала молодожены погибли в ДТП через десять дней после свадьбы, об этом сообщает местное издание The News Minute. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T04:01
2020-11-17T04:01
2020-11-17T04:23
керала
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. В индийском штате Керала молодожены погибли в ДТП через десять дней после свадьбы, об этом сообщает местное издание The News Minute.Инцидент произошел в городе Малаппурам в центральной части штата.Супруги, 25-летний Салахудин и 19-летняя Фатима Джумана, ехали на мотоцикле, во время обгона молодой человек не справился с управлением, в результате чего они попали под колеса следующего по встречной полосе грузовика.По данным местной полиции, молодой человек погиб на месте происшествия, девушка умерла по дороге в больницу.
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керала, индия, в мире
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости.
В индийском
штате Керала
молодожены погибли в ДТП через десять дней после свадьбы, об этом сообщает местное издание The News Minute
.
Инцидент произошел в городе Малаппурам в центральной части штата.
Супруги, 25-летний Салахудин и 19-летняя Фатима Джумана, ехали на мотоцикле, во время обгона молодой человек не справился с управлением, в результате чего они попали под колеса следующего по встречной полосе грузовика.
По данным местной полиции, молодой человек погиб на месте происшествия, девушка умерла по дороге в больницу.