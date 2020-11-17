https://ria.ru/20201117/militsiya-1585032232.html

Помощник Лукашенко предупредил, что с оппозицией церемониться не будут

Помощник Лукашенко предупредил, что с оппозицией церемониться не будут

Помощник президента Белоруссии, инспектор по городу Минску Александр Барсуков предупредил оппозицию, что при наведении общественного порядка во дворах столицы... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T16:41

2020-11-17T16:41

2020-11-17T20:10

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Помощник президента Белоруссии, инспектор по городу Минску Александр Барсуков предупредил оппозицию, что при наведении общественного порядка во дворах столицы Белоруссии "никто ни с кем церемониться не будет".Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне протестов оппозиции заявил, что поручил на этой неделе навести порядок в Минске, в том числе убрать из дворов "очаги", провоцирующие противостояние в обществе. Глава Минского горисполкома Владимир Кухарев заявил, что в Минске подготовлен план дополнительных мер по обеспечению общественного порядка и дисциплины.Помощник президента пояснил, что у милиции есть и другие дела, кроме как разбираться с таким конфликтами во дворах.Барсуков отметил, что сотрудники коммунальных служб будут наводить порядок на территориях под контролем милиции. По его словам, любое вмешательство в действия служб будет расценено не только как административное нарушение, но может повлечь за собой и уголовную ответственность. "Время уговоров закончилось", - заявил Барсуков.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии. Наиболее активны сторонники оппозиции в Минске, помимо акций в центре города, они проводят локальные в своих микрорайонах и дворах.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201113/protestuny-1584565543.html

https://ria.ru/20201117/lukashenko-1585027757.html

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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире