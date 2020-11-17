Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201117/militsiya-1585032232.html
Помощник Лукашенко предупредил, что с оппозицией церемониться не будут
Помощник Лукашенко предупредил, что с оппозицией церемониться не будут
Помощник президента Белоруссии, инспектор по городу Минску Александр Барсуков предупредил оппозицию, что при наведении общественного порядка во дворах столицы... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T16:41
2020-11-17T20:10
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582670503_0:0:2946:1657_1400x0_80_0_0_f40b8af50eed7bafae8895731976a816.jpg
МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Помощник президента Белоруссии, инспектор по городу Минску Александр Барсуков предупредил оппозицию, что при наведении общественного порядка во дворах столицы Белоруссии "никто ни с кем церемониться не будет".Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне протестов оппозиции заявил, что поручил на этой неделе навести порядок в Минске, в том числе убрать из дворов "очаги", провоцирующие противостояние в обществе. Глава Минского горисполкома Владимир Кухарев заявил, что в Минске подготовлен план дополнительных мер по обеспечению общественного порядка и дисциплины.Помощник президента пояснил, что у милиции есть и другие дела, кроме как разбираться с таким конфликтами во дворах.Барсуков отметил, что сотрудники коммунальных служб будут наводить порядок на территориях под контролем милиции. По его словам, любое вмешательство в действия служб будет расценено не только как административное нарушение, но может повлечь за собой и уголовную ответственность. "Время уговоров закончилось", - заявил Барсуков.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии. Наиболее активны сторонники оппозиции в Минске, помимо акций в центре города, они проводят локальные в своих микрорайонах и дворах.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201113/protestuny-1584565543.html
https://ria.ru/20201117/lukashenko-1585027757.html
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582566396_375:0:3106:2048_1400x0_80_0_0_0293357f84553dc2aa05bdc0b9690c93.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Помощник Лукашенко предупредил, что с оппозицией церемониться не будут

16:41 17.11.2020 (обновлено: 20:10 17.11.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции "Дзяды" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции Дзяды в Минске - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Помощник президента Белоруссии, инспектор по городу Минску Александр Барсуков предупредил оппозицию, что при наведении общественного порядка во дворах столицы Белоруссии "никто ни с кем церемониться не будет".
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне протестов оппозиции заявил, что поручил на этой неделе навести порядок в Минске, в том числе убрать из дворов "очаги", провоцирующие противостояние в обществе. Глава Минского горисполкома Владимир Кухарев заявил, что в Минске подготовлен план дополнительных мер по обеспечению общественного порядка и дисциплины.

"Нормальные люди вместе с коммунальными службами наводят порядок на дворовых территориях. А потом приходят вандалы, начинают наносить какие-то надписи, устанавливать непонятно что, шуметь. Население возмущается. А когда нормальные граждане и вовсе начинают выяснять с ними отношения, возникают скандалы, драки. Бытовуха… Каждый день происходят десятки таких инцидентов. С учетом этого главой государства поставлена задача: в течение недели навести в Минске образцовый порядок, поэтому хочу предупредить всех граждан: никто ни с кем церемониться не будет", - подчеркнул Барсуков. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.

Помощник президента пояснил, что у милиции есть и другие дела, кроме как разбираться с таким конфликтами во дворах.
Барсуков отметил, что сотрудники коммунальных служб будут наводить порядок на территориях под контролем милиции. По его словам, любое вмешательство в действия служб будет расценено не только как административное нарушение, но может повлечь за собой и уголовную ответственность. "Время уговоров закончилось", - заявил Барсуков.
Участники несанкционированной акции протеста Марш Народовластия в Минске - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 21:56
Лукашенко назвал оппозицию "протестунами"
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии. Наиболее активны сторонники оппозиции в Минске, помимо акций в центре города, они проводят локальные в своих микрорайонах и дворах.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Сотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
Вчера, 16:21Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил о риске начала гражданской войны в Белоруссии
 
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:43Матвиенко отвергла вероятность дефицита лекарств в России
10:42В МИД прокомментировали итоги выбора президента Молдавии
10:40Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект об удаленной работе
10:40Клишас объяснил отправку миротворцев в Карабах без согласия Совфеда
10:38Косачев назвал договоренности по Карабаху личным успехом Путина
10:38Госдеп США направит Карабаху новую гуманитарную помощь
10:35Полиция возбудила дело на водителя, въехавшего в людей под Калининградом
10:33МИД: вопрос об увеличении числа миротворцев в Карабахе не стоит
10:28ФНПР: повышение пенсионных накоплений для их выплаты не существенно
10:28Адвокат Ефремова заявил, что актер близок к примирению с потерпевшими
10:26В аэропорту "Шереметьево" экстренно сел частный самолет
10:24В Москве оценили ситуацию с нарушениями запрета на работу заведений ночью
10:24Винокур задумался о смене профессии
10:23Матвиенко оценила введение российских миротворцев в Карабах
10:20Совфед одобрил использование российских миротворцев в Карабахе
10:19Рубль снизился к доллару и евро
10:18Обама назвал одну из главных неудач своего президентства
10:10"Аэрофлот" возобновляет полеты в Тегеран
10:08Помпео: США готовы помочь Грузии в углублении евроатлантических связей
10:04В НИИ гриппа рассказали о мутациях коронавируса
Лента новостейМолния