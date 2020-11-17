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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201117/lukashenko-1584961791.html
Лукашенко раскритиковал позицию Польши и Литвы в отношении Минска
Лукашенко раскритиковал позицию Польши и Литвы в отношении Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что позиция Польши и Литвы по ситуации в республике может перечеркнуть многое из достигнутого в отношениях... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T11:50
2020-11-17T11:50
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
польша
белоруссия
литва
в мире
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МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что позиция Польши и Литвы по ситуации в республике может перечеркнуть многое из достигнутого в отношениях между странами в предыдущие годы.По его словам, Белоруссия всегда готова сотрудничать со странами на принципах взаимного уважения. "Беларусь всегда готова к сотрудничеству с теми, кто соблюдает принципы взаимоуважения, прямо скажу - с теми, кто нас уважает, (а также принципы – ред.) искренности и порядочности. Печально, что некоторые наши так называемые партнеры вдруг оказались не готовы к работе в таких условиях", - сказал Лукашенко.Президент пояснил, что речь идет о некоторых западных государствах, с которыми Белоруссия в последние годы поступательно и настойчиво выстраивала взаимовыгодные контакты, и особенно о ближайших соседях - Польше и Литве.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Белорусские власти неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.Ряд лидеров белорусской оппозиции в настоящее время находятся в Польше и Литве, в том числе после выборов в Литву выехала Тихановская. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Литва в своем поведении по ситуации вокруг Белоруссии перешла все грани приличия. По словам министра, есть основания полагать, что власти Литвы и Тихановская "работают совсем не демократическими методами".Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201110/lukashenko-1583993554.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, польша, белоруссия, литва, в мире

Лукашенко раскритиковал позицию Польши и Литвы в отношении Минска

11:50 17.11.2020
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что позиция Польши и Литвы по ситуации в республике может перечеркнуть многое из достигнутого в отношениях между странами в предыдущие годы.

"К сожалению, занятая ими позиция по отношению к Беларуси может перечеркнуть если не все, то многое из достигнутого", - заявил глава государства на совещании по вопросам внешней политики во вторник в Минске, говоря о Польше и Литве. Слова президента приводит Sputnik Беларусь.

По его словам, Белоруссия всегда готова сотрудничать со странами на принципах взаимного уважения. "Беларусь всегда готова к сотрудничеству с теми, кто соблюдает принципы взаимоуважения, прямо скажу - с теми, кто нас уважает, (а также принципы – ред.) искренности и порядочности. Печально, что некоторые наши так называемые партнеры вдруг оказались не готовы к работе в таких условиях", - сказал Лукашенко.
Президент пояснил, что речь идет о некоторых западных государствах, с которыми Белоруссия в последние годы поступательно и настойчиво выстраивала взаимовыгодные контакты, и особенно о ближайших соседях - Польше и Литве.
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Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
Ряд лидеров белорусской оппозиции в настоящее время находятся в Польше и Литве, в том числе после выборов в Литву выехала Тихановская. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Литва в своем поведении по ситуации вокруг Белоруссии перешла все грани приличия. По словам министра, есть основания полагать, что власти Литвы и Тихановская "работают совсем не демократическими методами".
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