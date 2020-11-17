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Горячая линия обеспечения лекарствами от COVID-19 открылась в Подмосковье
Горячая линия обеспечения лекарствами от COVID-19 открылась в Подмосковье
Горячую линию по вопросам обеспечения лекарствами пациентов с коронавирусом запустили в Московской области. Звонки принимаются круглые сутки. Обратиться за... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T16:57
2020-11-17T16:57
2020-11-17T16:58
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Горячую линию по вопросам обеспечения лекарствами пациентов с коронавирусом запустили в Московской области. Звонки принимаются круглые сутки. Обратиться за бесплатными препаратами могут те, кто проходит амбулаторное лечение, сообщил телеканал "360".Директор сети аптек "Мособлмедсервис" Ирина Полетыкина пояснила, что помощь окажут тем, кому врач не дал лекарственные средства согласно тактике лечения. Заявки примут по номеру: 8 (495) 748-48-80. Уточняется, что операторы рассмотрят абсолютно все звонки.Подать заявку жители региона могут с 8:00 до 18:30 оператору. В другие часы можно оставить запрос автоответчику. В рабочее время диспетчеры сами перезвонят.
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московская область (подмосковье)