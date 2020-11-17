https://ria.ru/20201117/lekarstva-1585035663.html

Горячая линия обеспечения лекарствами от COVID-19 открылась в Подмосковье

Горячая линия обеспечения лекарствами от COVID-19 открылась в Подмосковье

Горячую линию по вопросам обеспечения лекарствами пациентов с коронавирусом запустили в Московской области. Звонки принимаются круглые сутки. Обратиться за... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T16:57

2020-11-17T16:57

2020-11-17T16:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Горячую линию по вопросам обеспечения лекарствами пациентов с коронавирусом запустили в Московской области. Звонки принимаются круглые сутки. Обратиться за бесплатными препаратами могут те, кто проходит амбулаторное лечение, сообщил телеканал "360".Директор сети аптек "Мособлмедсервис" Ирина Полетыкина пояснила, что помощь окажут тем, кому врач не дал лекарственные средства согласно тактике лечения. Заявки примут по номеру: 8 (495) 748-48-80. Уточняется, что операторы рассмотрят абсолютно все звонки.Подать заявку жители региона могут с 8:00 до 18:30 оператору. В другие часы можно оставить запрос автоответчику. В рабочее время диспетчеры сами перезвонят.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)