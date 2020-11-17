Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201117/lavrov-1584981432.html
Лавров прокомментировал заявление Госдепа США о соглашении по Карабаху
Лавров прокомментировал заявление Госдепа США о соглашении по Карабаху
Странно слышать заявление госдепа США о необходимости информировать их о деталях соглашения по Карабаху, подробности были сообщены по дипканалам, заявил во... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T13:05
2020-11-17T13:24
майк помпео
владимир путин
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
сергей лавров
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580499919_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_32e21c2b7035171d4d1b185108596838.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Странно слышать заявление госдепа США о необходимости информировать их о деталях соглашения по Карабаху, подробности были сообщены по дипканалам, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента заявил, что США и Франция ждут подробностей по роли Турции вокруг карабахского конфликта."Мне странно было это слышать… Если честно, я считаю, что подобного рода заявления либо отражают недостаточную информированность тех, кто такого рода заявления выпускает, либо просто являются результатом недоразумений", - сказал он журналистам.Лавров заверил, что американская сторона была проинформирована обо всем на уровне заместителя госсекретаря с учетом того, что сам госсекретарь Майк Помпео сейчас находится в долгосрочной зарубежной поездке.Кроме того, Россия с самого начала тесно работала с сопредседателями в Минской группе, в число которых входят США, сказал министр.По его словам, за последние десять дней тему Карабаха "подробнейшим образом" дважды обсуждали президенты России и Франции, сам Лавров около часа говорил об этом со своим французским коллегой.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201117/obse-1584976769.html
https://ria.ru/20201117/karabakh-1584921911.html
азербайджан
армения
нагорный карабах
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580499919_156:0:2887:2048_1400x0_80_0_0_147035129f108b69bf3fba17c77216b6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майк помпео, владимир путин, азербайджан, армения, нагорный карабах, сергей лавров, сша, в мире

Лавров прокомментировал заявление Госдепа США о соглашении по Карабаху

13:05 17.11.2020 (обновлено: 13:24 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Странно слышать заявление госдепа США о необходимости информировать их о деталях соглашения по Карабаху, подробности были сообщены по дипканалам, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента заявил, что США и Франция ждут подробностей по роли Турции вокруг карабахского конфликта.
Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
Вчера, 12:46Ситуация в Нагорном Карабахе
Кремль готов предоставить США и Франции разъяснения по Турции и Карабаху
"Мне странно было это слышать… Если честно, я считаю, что подобного рода заявления либо отражают недостаточную информированность тех, кто такого рода заявления выпускает, либо просто являются результатом недоразумений", - сказал он журналистам.
Лавров заверил, что американская сторона была проинформирована обо всем на уровне заместителя госсекретаря с учетом того, что сам госсекретарь Майк Помпео сейчас находится в долгосрочной зарубежной поездке.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
Кроме того, Россия с самого начала тесно работала с сопредседателями в Минской группе, в число которых входят США, сказал министр.
По его словам, за последние десять дней тему Карабаха "подробнейшим образом" дважды обсуждали президенты России и Франции, сам Лавров около часа говорил об этом со своим французским коллегой.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.
Российские миротворцы у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
Вчера, 01:06Ситуация в Нагорном Карабахе
США призвали Россию прояснить роль Турции в соглашении по Карабаху
 
Ситуация в Нагорном КарабахеМайк ПомпеоВладимир ПутинАзербайджанАрменияНагорный КарабахСергей ЛавровСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:43Матвиенко отвергла вероятность дефицита лекарств в России
10:42В МИД прокомментировали итоги выбора президента Молдавии
10:40Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект об удаленной работе
10:40Клишас объяснил отправку миротворцев в Карабах без согласия Совфеда
10:38Косачев назвал договоренности по Карабаху личным успехом Путина
10:38Госдеп США направит Карабаху новую гуманитарную помощь
10:35Полиция возбудила дело на водителя, въехавшего в людей под Калининградом
10:33МИД: вопрос об увеличении числа миротворцев в Карабахе не стоит
10:28ФНПР: повышение пенсионных накоплений для их выплаты не существенно
10:28Адвокат Ефремова заявил, что актер близок к примирению с потерпевшими
10:26В аэропорту "Шереметьево" экстренно сел частный самолет
10:24В Москве оценили ситуацию с нарушениями запрета на работу заведений ночью
10:24Винокур задумался о смене профессии
10:23Матвиенко оценила введение российских миротворцев в Карабах
10:20Совфед одобрил использование российских миротворцев в Карабахе
10:19Рубль снизился к доллару и евро
10:18Обама назвал одну из главных неудач своего президентства
10:10"Аэрофлот" возобновляет полеты в Тегеран
10:08Помпео: США готовы помочь Грузии в углублении евроатлантических связей
10:04В НИИ гриппа рассказали о мутациях коронавируса
Лента новостейМолния