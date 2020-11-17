https://ria.ru/20201117/lavrov-1584981432.html

Лавров прокомментировал заявление Госдепа США о соглашении по Карабаху

Лавров прокомментировал заявление Госдепа США о соглашении по Карабаху

Странно слышать заявление госдепа США о необходимости информировать их о деталях соглашения по Карабаху, подробности были сообщены по дипканалам, заявил во... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T13:05

2020-11-17T13:05

2020-11-17T13:24

майк помпео

владимир путин

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

сергей лавров

сша

в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Странно слышать заявление госдепа США о необходимости информировать их о деталях соглашения по Карабаху, подробности были сообщены по дипканалам, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента заявил, что США и Франция ждут подробностей по роли Турции вокруг карабахского конфликта."Мне странно было это слышать… Если честно, я считаю, что подобного рода заявления либо отражают недостаточную информированность тех, кто такого рода заявления выпускает, либо просто являются результатом недоразумений", - сказал он журналистам.Лавров заверил, что американская сторона была проинформирована обо всем на уровне заместителя госсекретаря с учетом того, что сам госсекретарь Майк Помпео сейчас находится в долгосрочной зарубежной поездке.Кроме того, Россия с самого начала тесно работала с сопредседателями в Минской группе, в число которых входят США, сказал министр.По его словам, за последние десять дней тему Карабаха "подробнейшим образом" дважды обсуждали президенты России и Франции, сам Лавров около часа говорил об этом со своим французским коллегой.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201117/obse-1584976769.html

https://ria.ru/20201117/karabakh-1584921911.html

азербайджан

армения

нагорный карабах

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, владимир путин, азербайджан, армения, нагорный карабах, сергей лавров, сша, в мире