https://ria.ru/20201117/kosmos-1585049210.html

Страны БРИКС призвали противодействовать размещению оружия в космосе

Страны БРИКС призвали противодействовать размещению оружия в космосе

Страны БРИКС выступают за подготовку юридически обязывающего инструмента по противодействию размещения оружия в космосе, сообщается в Московской декларации XII... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T17:38

2020-11-17T17:38

2020-11-17T17:38

брикс

космос - риа наука

в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Страны БРИКС выступают за подготовку юридически обязывающего инструмента по противодействию размещения оружия в космосе, сообщается в Московской декларации XII саммита БРИКС, опубликованной на сайте Кремля."Мы отмечаем срочную необходимость согласования юридически обязывающего многостороннего инструмента, который мог бы восполнить пробел в международно-правовом режиме применительно к космическому пространству, в том числе в вопросах предотвращения размещения оружия в космосе и угрозы силой или ее применения в отношении космических объектов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201110/kosmos-1583951800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брикс, космос - риа наука, в мире