https://ria.ru/20201117/kosmos-1585049210.html
Страны БРИКС призвали противодействовать размещению оружия в космосе
Страны БРИКС призвали противодействовать размещению оружия в космосе
Страны БРИКС выступают за подготовку юридически обязывающего инструмента по противодействию размещения оружия в космосе, сообщается в Московской декларации XII... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T17:38
2020-11-17T17:38
2020-11-17T17:38
брикс
космос - риа наука
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585006500_0:281:3141:2048_1400x0_80_0_0_e369e605d17ef42637c2363e6271f890.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Страны БРИКС выступают за подготовку юридически обязывающего инструмента по противодействию размещения оружия в космосе, сообщается в Московской декларации XII саммита БРИКС, опубликованной на сайте Кремля."Мы отмечаем срочную необходимость согласования юридически обязывающего многостороннего инструмента, который мог бы восполнить пробел в международно-правовом режиме применительно к космическому пространству, в том числе в вопросах предотвращения размещения оружия в космосе и угрозы силой или ее применения в отношении космических объектов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201110/kosmos-1583951800.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585006500_39:791:1715:2048_1400x0_80_0_0_9b046c35e01c04d2a5ddda3e8fe236aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, космос - риа наука, в мире