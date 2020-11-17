https://ria.ru/20201117/koronavirus-1585075838.html

Сербия и Хорватия обогнали Китай по числу заболевших COVID-19

Сербия и Хорватия обогнали Китай по числу заболевших COVID-19

Сербия и Хорватия по числу заболевших COVID-19 с начала пандемии во вторник обогнали КНР, свидетельствуют данные властей страны и сайта worldometers.info. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T20:07

2020-11-17T20:07

2020-11-17T20:07

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сербия

китай

хорватия

в мире

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БЕЛГРАД, 17 ноя – РИА Новости. Сербия и Хорватия по числу заболевших COVID-19 с начала пандемии во вторник обогнали КНР, свидетельствуют данные властей страны и сайта worldometers.info.В Сербии во вторник выявлены рекордные почти 5 тысяч больных коронавирусом за 24 часа. Общее число зараженных достигло 92 375. В последние сутки скончались 24 пациента, всего умерли 1 054.Национальный кризисный штаб Хорватии во вторник сообщил, что за последние сутки выявлены 1 945 новых больных коронавирусом, число зараженных с начала пандемии достигло 87 464. В последние 24 часа скончался 31 пациент, всего умерли 1 113 зараженных.По данным worldometers.info, во вторник в КНР было за сутки выявлено всего 15 новых случаев COVID-19, всего с начала пандемии заразились 86 361. Таким образом, и Сербия, и Хорватия не только обогнали КНР, но и продолжают увеличивать разрыв.К таким показателям приближается и Босния и Герцеговина, где за прошедшие сутки, согласно данным министерства по гражданским делам, выявлены 1 255 инфицированных, всего заболели 73 944 человека, а скончались 2 042, из которых 69 - в последние 24 часа.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сербия

китай

хорватия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сербия, китай, хорватия, в мире