Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201117/koronavirus-1585075838.html
Сербия и Хорватия обогнали Китай по числу заболевших COVID-19
Сербия и Хорватия обогнали Китай по числу заболевших COVID-19
Сербия и Хорватия по числу заболевших COVID-19 с начала пандемии во вторник обогнали КНР, свидетельствуют данные властей страны и сайта worldometers.info. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T20:07
2020-11-17T20:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сербия
китай
хорватия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569196907_0:140:3145:1909_1400x0_80_0_0_ebad0d8dc09744a78a87e6ef633b990a.jpg
БЕЛГРАД, 17 ноя – РИА Новости. Сербия и Хорватия по числу заболевших COVID-19 с начала пандемии во вторник обогнали КНР, свидетельствуют данные властей страны и сайта worldometers.info.В Сербии во вторник выявлены рекордные почти 5 тысяч больных коронавирусом за 24 часа. Общее число зараженных достигло 92 375. В последние сутки скончались 24 пациента, всего умерли 1 054.Национальный кризисный штаб Хорватии во вторник сообщил, что за последние сутки выявлены 1 945 новых больных коронавирусом, число зараженных с начала пандемии достигло 87 464. В последние 24 часа скончался 31 пациент, всего умерли 1 113 зараженных.По данным worldometers.info, во вторник в КНР было за сутки выявлено всего 15 новых случаев COVID-19, всего с начала пандемии заразились 86 361. Таким образом, и Сербия, и Хорватия не только обогнали КНР, но и продолжают увеличивать разрыв.К таким показателям приближается и Босния и Герцеговина, где за прошедшие сутки, согласно данным министерства по гражданским делам, выявлены 1 255 инфицированных, всего заболели 73 944 человека, а скончались 2 042, из которых 69 - в последние 24 часа.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
сербия
китай
хорватия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569196907_208:0:2939:2048_1400x0_80_0_0_e329a1fc98698660d42b495aa61d1928.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, сербия, китай, хорватия, в мире

Сербия и Хорватия обогнали Китай по числу заболевших COVID-19

20:07 17.11.2020
 
© AP Photo / Darko VojinovicСербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© AP Photo / Darko Vojinovic
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 17 ноя – РИА Новости. Сербия и Хорватия по числу заболевших COVID-19 с начала пандемии во вторник обогнали КНР, свидетельствуют данные властей страны и сайта worldometers.info.
В Сербии во вторник выявлены рекордные почти 5 тысяч больных коронавирусом за 24 часа. Общее число зараженных достигло 92 375. В последние сутки скончались 24 пациента, всего умерли 1 054.
Национальный кризисный штаб Хорватии во вторник сообщил, что за последние сутки выявлены 1 945 новых больных коронавирусом, число зараженных с начала пандемии достигло 87 464. В последние 24 часа скончался 31 пациент, всего умерли 1 113 зараженных.
По данным worldometers.info, во вторник в КНР было за сутки выявлено всего 15 новых случаев COVID-19, всего с начала пандемии заразились 86 361. Таким образом, и Сербия, и Хорватия не только обогнали КНР, но и продолжают увеличивать разрыв.
К таким показателям приближается и Босния и Герцеговина, где за прошедшие сутки, согласно данным министерства по гражданским делам, выявлены 1 255 инфицированных, всего заболели 73 944 человека, а скончались 2 042, из которых 69 - в последние 24 часа.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СербияКитайХорватияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:43Матвиенко отвергла вероятность дефицита лекарств в России
10:42В МИД прокомментировали итоги выбора президента Молдавии
10:40Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект об удаленной работе
10:40Клишас объяснил отправку миротворцев в Карабах без согласия Совфеда
10:38Косачев назвал договоренности по Карабаху личным успехом Путина
10:38Госдеп США направит Карабаху новую гуманитарную помощь
10:35Полиция возбудила дело на водителя, въехавшего в людей под Калининградом
10:33МИД: вопрос об увеличении числа миротворцев в Карабахе не стоит
10:28ФНПР: повышение пенсионных накоплений для их выплаты не существенно
10:28Адвокат Ефремова заявил, что актер близок к примирению с потерпевшими
10:26В аэропорту "Шереметьево" экстренно сел частный самолет
10:24В Москве оценили ситуацию с нарушениями запрета на работу заведений ночью
10:24Винокур задумался о смене профессии
10:23Матвиенко оценила введение российских миротворцев в Карабах
10:20Совфед одобрил использование российских миротворцев в Карабахе
10:19Рубль снизился к доллару и евро
10:18Обама назвал одну из главных неудач своего президентства
10:10"Аэрофлот" возобновляет полеты в Тегеран
10:08Помпео: США готовы помочь Грузии в углублении евроатлантических связей
10:04В НИИ гриппа рассказали о мутациях коронавируса
Лента новостейМолния