https://ria.ru/20201117/koronavirus-1585023423.html

Владимирского губернатора госпитализировали с COVID-19

Владимирского губернатора госпитализировали с COVID-19

Губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, ранее лечившегося от COVID-19 амбулаторно, госпитализировали, сообщила журналистам его пресс-секретарь... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T16:04

2020-11-17T16:04

2020-11-17T16:31

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ВОРОНЕЖ, 17 ноя — РИА Новости. Губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, ранее лечившегося от COVID-19 амбулаторно, госпитализировали, сообщила журналистам его пресс-секретарь Ольга Петрова.Глава региона 13 ноября написал в Instagram, что сдал положительный тест на коронавирус. Накануне он жаловался на высокую температуру и заявил, что ушел на самоизоляцию. Сегодня в ряде Telegram-каналов появилась информация об ухудшении состояния Сипягина, его якобы срочно транспортировали в Москву. Пресс-секретарь губернатора назвала эти сообщения не соответствующими действительности, отметив, что Сипягин находится во Владимире и "пока лечится амбулаторно".Она добавила, что Сипягин остается на связи и "важнейшие рабочие вопросы продолжает держать под личным контролем".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201117/virus-1585014117.html

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