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Владимирского губернатора госпитализировали с COVID-19
Владимирского губернатора госпитализировали с COVID-19
Губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, ранее лечившегося от COVID-19 амбулаторно, госпитализировали, сообщила журналистам его пресс-секретарь... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T16:04
2020-11-17T16:31
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владимирская область
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ВОРОНЕЖ, 17 ноя — РИА Новости. Губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, ранее лечившегося от COVID-19 амбулаторно, госпитализировали, сообщила журналистам его пресс-секретарь Ольга Петрова.Глава региона 13 ноября написал в Instagram, что сдал положительный тест на коронавирус. Накануне он жаловался на высокую температуру и заявил, что ушел на самоизоляцию. Сегодня в ряде Telegram-каналов появилась информация об ухудшении состояния Сипягина, его якобы срочно транспортировали в Москву. Пресс-секретарь губернатора назвала эти сообщения не соответствующими действительности, отметив, что Сипягин находится во Владимире и "пока лечится амбулаторно".Она добавила, что Сипягин остается на связи и "важнейшие рабочие вопросы продолжает держать под личным контролем".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир сипягин, коронавирусы, здоровье - общество, владимирская область, общество

Владимирского губернатора госпитализировали с COVID-19

16:04 17.11.2020 (обновлено: 16:31 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Сипягин
Владимир Сипягин - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 17 ноя — РИА Новости. Губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, ранее лечившегося от COVID-19 амбулаторно, госпитализировали, сообщила журналистам его пресс-секретарь Ольга Петрова.
Глава региона 13 ноября написал в Instagram, что сдал положительный тест на коронавирус. Накануне он жаловался на высокую температуру и заявил, что ушел на самоизоляцию. Сегодня в ряде Telegram-каналов появилась информация об ухудшении состояния Сипягина, его якобы срочно транспортировали в Москву. Пресс-секретарь губернатора назвала эти сообщения не соответствующими действительности, отметив, что Сипягин находится во Владимире и "пока лечится амбулаторно".

"Как я уже сообщала ранее, губернатор утром находился во Владимирской области на амбулаторном лечении по месту жительства. <...> Позже после консультации с врачами было принято решение о госпитализации. <...> Более подробная информация не подлежит распространению", — сказала Петрова.

Она добавила, что Сипягин остается на связи и "важнейшие рабочие вопросы продолжает держать под личным контролем".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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