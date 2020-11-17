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https://ria.ru/20201117/koronavirus-1584991984.html
В ВОЗ отметили вклад России в борьбу с COVID-19
В ВОЗ отметили вклад России в борьбу с COVID-19
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что воодушевлен вкладом России в коллективную борьбу с пандемией COVID-19, этим опытом можно... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T13:47
2020-11-17T13:47
распространение нового коронавируса
ханс клюге
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
воз
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что воодушевлен вкладом России в коллективную борьбу с пандемией COVID-19, этим опытом можно гордиться."Вместе мы лучше... Поддержка Россией государств-членов (ВОЗ - ред.) в укреплении лабораторного потенциала эпиднадзоров, организации мер реагирования, готовности к вспышкам - это то, чем все могут гордиться. Меня особенно воодушевляет стремление РФ продолжать оказывать поддержку другим государствам-членам в противодействии COVID-19", - сказал Клюге, выступая на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".Клюге добавил, что во время недавнего визита в РФ он "был особенно вдохновлен мобилизацией телемедицины для поддержки мер реагирования на COVID-19". "Уроки, извлеченные здесь, важны для всего вашего региона", - сказал он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ханс клюге, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, воз, в мире

В ВОЗ отметили вклад России в борьбу с COVID-19

13:47 17.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм"
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что воодушевлен вкладом России в коллективную борьбу с пандемией COVID-19, этим опытом можно гордиться.
"Вместе мы лучше... Поддержка Россией государств-членов (ВОЗ - ред.) в укреплении лабораторного потенциала эпиднадзоров, организации мер реагирования, готовности к вспышкам - это то, чем все могут гордиться. Меня особенно воодушевляет стремление РФ продолжать оказывать поддержку другим государствам-членам в противодействии COVID-19", - сказал Клюге, выступая на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".
Клюге добавил, что во время недавнего визита в РФ он "был особенно вдохновлен мобилизацией телемедицины для поддержки мер реагирования на COVID-19". "Уроки, извлеченные здесь, важны для всего вашего региона", - сказал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 19:37Распространение нового коронавируса
ВОЗ заявила, что системы здравоохранения в Европе истощены из-за COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаХанс КлюгеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
 
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