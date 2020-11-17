https://ria.ru/20201117/koronavirus-1584991984.html

В ВОЗ отметили вклад России в борьбу с COVID-19

В ВОЗ отметили вклад России в борьбу с COVID-19

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что воодушевлен вкладом России в коллективную борьбу с пандемией COVID-19, этим опытом можно... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T13:47

2020-11-17T13:47

2020-11-17T13:47

распространение нового коронавируса

ханс клюге

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что воодушевлен вкладом России в коллективную борьбу с пандемией COVID-19, этим опытом можно гордиться."Вместе мы лучше... Поддержка Россией государств-членов (ВОЗ - ред.) в укреплении лабораторного потенциала эпиднадзоров, организации мер реагирования, готовности к вспышкам - это то, чем все могут гордиться. Меня особенно воодушевляет стремление РФ продолжать оказывать поддержку другим государствам-членам в противодействии COVID-19", - сказал Клюге, выступая на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".Клюге добавил, что во время недавнего визита в РФ он "был особенно вдохновлен мобилизацией телемедицины для поддержки мер реагирования на COVID-19". "Уроки, извлеченные здесь, важны для всего вашего региона", - сказал он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201116/voz-1584897247.html

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ханс клюге, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, воз, в мире