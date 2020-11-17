https://ria.ru/20201117/koronavirus-1584991984.html
В ВОЗ отметили вклад России в борьбу с COVID-19
В ВОЗ отметили вклад России в борьбу с COVID-19
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что воодушевлен вкладом России в коллективную борьбу с пандемией COVID-19, этим опытом можно... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T13:47
2020-11-17T13:47
2020-11-17T13:47
распространение нового коронавируса
ханс клюге
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
воз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584240064_0:94:3072:1822_1400x0_80_0_0_2c06e9c5add7d1704280248b587b89b1.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что воодушевлен вкладом России в коллективную борьбу с пандемией COVID-19, этим опытом можно гордиться."Вместе мы лучше... Поддержка Россией государств-членов (ВОЗ - ред.) в укреплении лабораторного потенциала эпиднадзоров, организации мер реагирования, готовности к вспышкам - это то, чем все могут гордиться. Меня особенно воодушевляет стремление РФ продолжать оказывать поддержку другим государствам-членам в противодействии COVID-19", - сказал Клюге, выступая на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".Клюге добавил, что во время недавнего визита в РФ он "был особенно вдохновлен мобилизацией телемедицины для поддержки мер реагирования на COVID-19". "Уроки, извлеченные здесь, важны для всего вашего региона", - сказал он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201116/voz-1584897247.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584240064_227:0:2958:2048_1400x0_80_0_0_db0811215379704336299ac2592af4f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханс клюге, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, воз, в мире