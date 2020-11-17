https://ria.ru/20201117/koronavirus-1584971489.html
Замглавы Забайкалья накричала на врачей из-за переполненных стационаров
Замглавы Забайкалья накричала на врачей из-за переполненных стационаров
Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова обрушилась с критикой на врачей во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T12:29
2020-11-17T12:29
2020-11-17T12:57
распространение нового коронавируса
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забайкальский край
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова обрушилась с критикой на врачей во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Аудиозапись с совещания опубликовал портал Чита.ру.Недовольство чиновницы вызвали переполненные стационары и растущее число зараженных COVID-19.Ванчикова также раскритиковала работу регионального Минздрава, обвинив ведомство в том, что оно не может вовремя "выдавать нормальные распоряжения".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582342304.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, забайкальский край, общество