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Замглавы Забайкалья накричала на врачей из-за переполненных стационаров
Замглавы Забайкалья накричала на врачей из-за переполненных стационаров
Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова обрушилась с критикой на врачей во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T12:29
2020-11-17T12:57
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова обрушилась с критикой на врачей во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Аудиозапись с совещания опубликовал портал Чита.ру.Недовольство чиновницы вызвали переполненные стационары и растущее число зараженных COVID-19.Ванчикова также раскритиковала работу регионального Минздрава, обвинив ведомство в том, что оно не может вовремя "выдавать нормальные распоряжения".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, забайкальский край, общество

Замглавы Забайкалья накричала на врачей из-за переполненных стационаров

12:29 17.11.2020 (обновлено: 12:57 17.11.2020)
 
© Фото пресс-службы правительства Забайкальского краяЗаместитель председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова
Заместитель председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Фото пресс-службы правительства Забайкальского края
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова обрушилась с критикой на врачей во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Аудиозапись с совещания опубликовал портал Чита.ру.
Недовольство чиновницы вызвали переполненные стационары и растущее число зараженных COVID-19.

"Где мозги? Надо им рассказывать, как надо выписывать. С ума сошли, что ли? Денег не надо, что ли? Людей спасать не надо, что ли? У нас каждый день рост", — возмутилась она.

Ванчикова также раскритиковала работу регионального Минздрава, обвинив ведомство в том, что оно не может вовремя "выдавать нормальные распоряжения".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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