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РИА Наука
https://ria.ru/20201117/koronavirus-1584965971.html
Предложен новый вариант терапии COVID-19
Предложен новый вариант терапии COVID-19
Ученые сообщили о многообещающих результатах новой комбинированной терапии против COVID-19, включающей два препарата: ремдесивир и новое лекарство hrsACE2,... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T12:14
2020-11-17T12:14
коронавирус covid-19
биология
здоровье
швеция
риа наука
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Ученые сообщили о многообещающих результатах новой комбинированной терапии против COVID-19, включающей два препарата: ремдесивир и новое лекарство hrsACE2, которое в настоящее время проходит фазу II клинических испытаний. Результаты исследований опубликованы в журнале EMBO Molecular Medicine.Исследователи из Каролинского института в Швеции вместе с коллегами из Германии, Австрии, канады и Испании протестировали в лабораторном исследовании совместное действие одобренного препарата против COVID-19 ремдесивира и человеческого рекомбинантного растворимого ACE2 (hrsACE2) — генетически модифицированного варианта ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2), белка клеточной мембраны, который коронавирус использует для проникновения в клетки.Ремдесивир действует путем ингибирования фермента, отвечающего за размножение вируса, однако для получения заметного эффекта нужны большие дозы препарата, которые могут вызвать повреждение печени и легких.HrsACE2, как показали предыдущие лабораторные исследования, снижает вирусную нагрузку в клетках и подавляет репликацию SARS-CoV-2, так как побуждает вирус прикрепляться к копии фермента ACE2, а не к реальным клеткам.Объединив эти два вещества, исследователи добились двойного эффекта: снизили вирусную нагрузку и уменьшили распространение вируса на близлежащие клетки. Кроме того, это позволило сократить дозу обоих препаратов, что сделало их применение более безопасным.Исследователи протестировали сочетание ремдесивира и hrsACE2 в клеточных культурах обезьян, сфероидах печени и трехмерных копиях почек — так называемых органоидах, выращенных из стволовых клеток человека. Влияние hrsACE2 на SARS-CoV-2 изучали отдельно для различных этапов жизненного цикла вируса: проникновения в клетки через рецептор ACE2 и внутриклеточной репликации."За счет одновременного воздействия на разные аспекты вирусного цикла мы можем повысить эффективность лечения, снизив при этом риск возможных побочных эффектов, — приводятся в пресс-релизе института слова руководителя исследования, адъюнкт-профессора кафедры лабораторной медицины Али Миразими (Ali Mirazimi). — Комбинированная терапия — это модель, которая успешно используется для лечения ВИЧ. До сих пор мы тестировали наш вариант терапии только на клеточных культурах и тканях, но сейчас она проложит путь в клинических испытаниях".Действие hrsACE2 в настоящее время оценивается в двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании фазы II с участием 200 человек с тяжелой формой COVID-19.
https://ria.ru/20201116/vitaminy-1584604484.html
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коронавирус covid-19, биология, здоровье, швеция

Предложен новый вариант терапии COVID-19

12:14 17.11.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедсестра в городской поликлинике №7 в Симферополе
Медсестра в городской поликлинике №7 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Ученые сообщили о многообещающих результатах новой комбинированной терапии против COVID-19, включающей два препарата: ремдесивир и новое лекарство hrsACE2, которое в настоящее время проходит фазу II клинических испытаний. Результаты исследований опубликованы в журнале EMBO Molecular Medicine.
Исследователи из Каролинского института в Швеции вместе с коллегами из Германии, Австрии, канады и Испании протестировали в лабораторном исследовании совместное действие одобренного препарата против COVID-19 ремдесивира и человеческого рекомбинантного растворимого ACE2 (hrsACE2) — генетически модифицированного варианта ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2), белка клеточной мембраны, который коронавирус использует для проникновения в клетки.
Ремдесивир действует путем ингибирования фермента, отвечающего за размножение вируса, однако для получения заметного эффекта нужны большие дозы препарата, которые могут вызвать повреждение печени и легких.
HrsACE2, как показали предыдущие лабораторные исследования, снижает вирусную нагрузку в клетках и подавляет репликацию SARS-CoV-2, так как побуждает вирус прикрепляться к копии фермента ACE2, а не к реальным клеткам.
Объединив эти два вещества, исследователи добились двойного эффекта: снизили вирусную нагрузку и уменьшили распространение вируса на близлежащие клетки. Кроме того, это позволило сократить дозу обоих препаратов, что сделало их применение более безопасным.
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Исследователи протестировали сочетание ремдесивира и hrsACE2 в клеточных культурах обезьян, сфероидах печени и трехмерных копиях почек — так называемых органоидах, выращенных из стволовых клеток человека. Влияние hrsACE2 на SARS-CoV-2 изучали отдельно для различных этапов жизненного цикла вируса: проникновения в клетки через рецептор ACE2 и внутриклеточной репликации.
"За счет одновременного воздействия на разные аспекты вирусного цикла мы можем повысить эффективность лечения, снизив при этом риск возможных побочных эффектов, — приводятся в пресс-релизе института слова руководителя исследования, адъюнкт-профессора кафедры лабораторной медицины Али Миразими (Ali Mirazimi). — Комбинированная терапия — это модель, которая успешно используется для лечения ВИЧ. До сих пор мы тестировали наш вариант терапии только на клеточных культурах и тканях, но сейчас она проложит путь в клинических испытаниях".
Действие hrsACE2 в настоящее время оценивается в двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании фазы II с участием 200 человек с тяжелой формой COVID-19.
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