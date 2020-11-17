https://ria.ru/20201117/koronavirus-1584964724.html

Собянин оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19 людей старше 65 лет

Собянин оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19 людей старше 65 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что заболеваемость коронавирусом в основной группе риска, среди москвичей старше 65 лет стабилизировалась. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T12:02

2020-11-17T12:02

2020-11-17T12:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что заболеваемость коронавирусом в основной группе риска, среди москвичей старше 65 лет стабилизировалась."Стабилизировалась и заболеваемость в основной группе риска, среди москвичей старше 65 лет – 5-6 тысяч случаев в неделю", - написал он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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