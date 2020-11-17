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Собянин оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19 людей старше 65 лет
Собянин оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19 людей старше 65 лет
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что заболеваемость коронавирусом в основной группе риска, среди москвичей старше 65 лет стабилизировалась. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T12:02
2020-11-17T12:02
2020-11-17T12:02
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что заболеваемость коронавирусом в основной группе риска, среди москвичей старше 65 лет стабилизировалась."Стабилизировалась и заболеваемость в основной группе риска, среди москвичей старше 65 лет – 5-6 тысяч случаев в неделю", - написал он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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