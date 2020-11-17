https://ria.ru/20201117/koronavirus-1584947406.html
В Москве выявили 5882 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 5882 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве — 5882, Санкт-Петербурге — 2130, Подмосковье — 839, сообщили журналистам в... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T10:35
2020-11-17T10:35
2020-11-17T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579278822_0:321:3072:2048_1400x0_80_0_0_080021b1e29ce55dc3d7d21bb2d4e492.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве — 5882, Санкт-Петербурге — 2130, Подмосковье — 839, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 5882, 2. Санкт-Петербург 2130, 3. Московская область 839", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев зарегистрировано в Еврейской автономной области - 30, Чукотском автономном округе - 9, Ненецком автономном округе - 5.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579278822_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_de176ed50206c0956c5dc93c1a6b973f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество