https://ria.ru/20201117/koronavirus-1584947406.html

В Москве выявили 5882 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 5882 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве — 5882, Санкт-Петербурге — 2130, Подмосковье — 839, сообщили журналистам в... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T10:35

2020-11-17T10:35

2020-11-17T10:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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еврейская автономная область

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве — 5882, Санкт-Петербурге — 2130, Подмосковье — 839, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 5882, 2. Санкт-Петербург 2130, 3. Московская область 839", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев зарегистрировано в Еврейской автономной области - 30, Чукотском автономном округе - 9, Ненецком автономном округе - 5.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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