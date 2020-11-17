https://ria.ru/20201117/korablestroenie-1585041977.html

Бальбек заявил, что Украина сознательно уничтожает свое кораблестроение

Бальбек заявил, что Украина сознательно уничтожает свое кораблестроение

Решение Киева закупать турецкие корветы для национальных Военно-морских сил является пощечиной всему украинскому кораблестроению и свидетельствует о его... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T17:17

2020-11-17T17:17

2020-11-17T17:17

руслан бальбек

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турция

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Решение Киева закупать турецкие корветы для национальных Военно-морских сил является пощечиной всему украинскому кораблестроению и свидетельствует о его сознательном уничтожении, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек.Накануне украинский военный ресурс Defence Express сообщил со ссылкой на осведомленные источники в минобороны Украины о принятии решения о закупке турецких корветов типа Ada для нужд национальных ВМС. Украина оснастит корветы своими газотурбинными силовыми установками, все остальное будет предоставлено Турцией.По его словам, после майдана на украинское военное кораблестроение началась "какая-то инквизиторская охота, а перед всеми западными образцами вооружений – преклонение"."Этих людей (корабелов - ред.) преследовали и унижали целых шесть лет, и теперь оказалось, что они никому не нужны. Дело их жизни забыто и поругано. А у властей настоящее идолопоклонство перед иностранной военной техникой. Надеюсь, что эти люди уедут в Россию, где смогут заниматься своим любимым делом", - заявил Бальбек.

https://ria.ru/20201117/krym-1584998427.html

турция

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руслан бальбек, госдума рф, министерство обороны украины, турция, киев, украина, в мире