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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201117/karabakh-1585045561.html
Страны БРИКС приветствуют соглашение о прекращении огня в Карабахе
Страны БРИКС приветствуют соглашение о прекращении огня в Карабахе
Страны БРИКС приветствуют соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, поддерживают политические усилия по установлению мира в регионе, говорится в... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T17:27
2020-11-17T17:27
ситуация в нагорном карабахе
лачинский коридор
никол пашинян
брикс
нагорный карабах
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
армения
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Страны БРИКС приветствуют соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, поддерживают политические усилия по установлению мира в регионе, говорится в декларации саммита объединения, прошедшего во вторник."Мы приветствуем достигнутое главами Азербайджана и Армении соглашение о полном прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта", - отмечается в декларации."Поддерживаем дальнейшие политико-дипломатические усилия для установления прочного и всеобъемлющего мира в регионе", - говорится в документе.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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лачинский коридор
нагорный карабах
азербайджан
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лачинский коридор, никол пашинян, брикс, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

Страны БРИКС приветствуют соглашение о прекращении огня в Карабахе

17:27 17.11.2020
 
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанкКолонна российских миротворцев направляется к монастырю Дадиванк в Нагорном Карабахе
Колонна российских миротворцев направляется к монастырю Дадиванк в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Sputnik / Давид Галстян
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Страны БРИКС приветствуют соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, поддерживают политические усилия по установлению мира в регионе, говорится в декларации саммита объединения, прошедшего во вторник.
"Мы приветствуем достигнутое главами Азербайджана и Армении соглашение о полном прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта", - отмечается в декларации.
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"Поддерживаем дальнейшие политико-дипломатические усилия для установления прочного и всеобъемлющего мира в регионе", - говорится в документе.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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Ситуация в Нагорном КарабахеЛачинский коридорНикол ПашинянБРИКСНагорный КарабахИльхам АлиевВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
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