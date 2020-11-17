https://ria.ru/20201117/karabakh-1585045561.html

Страны БРИКС приветствуют соглашение о прекращении огня в Карабахе

Страны БРИКС приветствуют соглашение о прекращении огня в Карабахе

Страны БРИКС приветствуют соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, поддерживают политические усилия по установлению мира в регионе, говорится в... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T17:27

2020-11-17T17:27

2020-11-17T17:27

ситуация в нагорном карабахе

лачинский коридор

никол пашинян

брикс

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

армения

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Страны БРИКС приветствуют соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, поддерживают политические усилия по установлению мира в регионе, говорится в декларации саммита объединения, прошедшего во вторник."Мы приветствуем достигнутое главами Азербайджана и Армении соглашение о полном прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта", - отмечается в декларации."Поддерживаем дальнейшие политико-дипломатические усилия для установления прочного и всеобъемлющего мира в регионе", - говорится в документе.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201117/karabakh-1585002147.html

лачинский коридор

нагорный карабах

азербайджан

армения

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лачинский коридор, никол пашинян, брикс, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире