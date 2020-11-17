https://ria.ru/20201117/karabakh-1585045561.html
Страны БРИКС приветствуют соглашение о прекращении огня в Карабахе
Страны БРИКС приветствуют соглашение о прекращении огня в Карабахе
Страны БРИКС приветствуют соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, поддерживают политические усилия по установлению мира в регионе, говорится в... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T17:27
2020-11-17T17:27
2020-11-17T17:27
ситуация в нагорном карабахе
лачинский коридор
никол пашинян
брикс
нагорный карабах
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
армения
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Страны БРИКС приветствуют соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, поддерживают политические усилия по установлению мира в регионе, говорится в декларации саммита объединения, прошедшего во вторник."Мы приветствуем достигнутое главами Азербайджана и Армении соглашение о полном прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта", - отмечается в декларации."Поддерживаем дальнейшие политико-дипломатические усилия для установления прочного и всеобъемлющего мира в регионе", - говорится в документе.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201117/karabakh-1585002147.html
лачинский коридор
нагорный карабах
азербайджан
армения
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лачинский коридор, никол пашинян, брикс, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире