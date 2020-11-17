https://ria.ru/20201117/karabakh-1584967538.html

В Карабахе опровергли информацию о якобы азербайджанской атаке

В Карабахе опровергли информацию о якобы азербайджанской атаке

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики опровергла информацию в соцсетях о якобы азербайджанской атаке и окружении карабахских военных,... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T12:15

2020-11-17T12:15

2020-11-17T12:50

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

нагорно-карабахская республика

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 17 ноя – РИА Новости. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики опровергла информацию в соцсетях о якобы азербайджанской атаке и окружении карабахских военных, подчеркнув, что это абсолютная дезинформация."Распространенная в социальных сетях информация о том, что якобы азербайджанские силы предприняли атаку на высоту Урьян и в окружении оказались 200 военнослужащих Армии обороны на участке Гушчуллар является абсолютной дезинформацией. Режим прекращения огня продолжает сохраняться. Призываем следить лишь за официальной информацией", - говорится в сообщении, размещенном на странице карабахской армии в Facebook.Отмечается также, что Армия обороны перешла к своей обычной деятельности, привлекая необходимые силы и средства для выполнения поставленных задач.В местах постоянной дислокации осуществляются плановые мероприятия.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

нагорно-карабахская республика

нагорный карабах

азербайджан

армения

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В Степанакерте идет ремонт дороги и восстанавливается мирная жизнь Российское Минобороны предоставило кадры восстановления мирной жизни в Степанакерте. 2020-11-17T12:15 true PT2M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире