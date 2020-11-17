В Карабахе опровергли информацию о якобы азербайджанской атаке
12:15 17.11.2020 (обновлено: 12:50 17.11.2020)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВооруженный мужчина у базы российских миротворцев в Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН, 17 ноя – РИА Новости. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики опровергла информацию в соцсетях о якобы азербайджанской атаке и окружении карабахских военных, подчеркнув, что это абсолютная дезинформация.
"Распространенная в социальных сетях информация о том, что якобы азербайджанские силы предприняли атаку на высоту Урьян и в окружении оказались 200 военнослужащих Армии обороны на участке Гушчуллар является абсолютной дезинформацией. Режим прекращения огня продолжает сохраняться. Призываем следить лишь за официальной информацией", - говорится в сообщении, размещенном на странице карабахской армии в Facebook.
Սոցիալական ցանցերում տարածված տեղեկատվություններն այն մասին, թե իբր ադրբեջանական ուժերը գրոհ են ձեռնարկել Ուրյան...Опубликовано Պաշտպանության Բանակ/ Artsakh Defence Army/ Армия обороны Арцаха Вторник, 17 ноября 2020 г.
Отмечается также, что Армия обороны перешла к своей обычной деятельности, привлекая необходимые силы и средства для выполнения поставленных задач.
В местах постоянной дислокации осуществляются плановые мероприятия.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.