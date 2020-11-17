https://ria.ru/20201117/investitsii-1584983004.html

Новый резидент ОЭЗ Москвы инвестирует в энергоэффективные технологии

Новый резидент ОЭЗ Москвы инвестирует в энергоэффективные технологии

Компания "Хранение Энергии", получившая статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", вложит до 2025 года около 90 миллионов рублей в... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T13:21

2020-11-17T13:21

2020-11-17T13:21

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584983593_0:46:1084:656_1400x0_80_0_0_d50701f42a942fc23dfc1833d6f024cd.jpg

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Компания "Хранение Энергии", получившая статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", вложит до 2025 года около 90 миллионов рублей в развитие производства энергоэффективной продукции, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).На площадке ОЭЗ в Печатниках компания с 2017 года занимается разработкой электроники и производством литий-ионных аккумуляторных батарей, применяемых в технике с электрическим типом двигателя – погрузчиках, ричтраках, штабелерах, электротележках, клининговой и другой промышленной технике. "В настоящее время производство компании занимает в Печатниках около 500 квадратных метров. До 2022 года планируется расширение производственных площадей еще на 756 квадратных метров, что даст резиденту возможность перевести производство в серийное и к 2024 году увеличить выпуск продукции в два раза – с двух тысяч аккумуляторных батарей в год до четырех тысяч. Общий объем инвестиций компании в развитие собственного производства до 2025 года составит около 90 миллионов рублей", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.Он напомнил, что статус резидента дает предприятиям возможность ежегодно экономить на налогах и других обязательных платежах. Среди преференций – нулевая ставка налога на имущество, сниженный налог на прибыль и беспошлинный импорт.По данным пресс-службы, компания "Хранение Энергии" занимает примерно 30% российского рынка тяговых литий-ионных батарей, на предприятии сегодня работает около 60 человек. Как ожидается, расширение площадки и преференции статуса резидента ОЭЗ позволят увеличить количество рабочих мест до 86 и к 2024 году нарастить долю присутствия на российском рынке примерно на 7%.

https://ria.ru/20201111/subsidii-1584133463.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр прохоров, новости компаний - экономика