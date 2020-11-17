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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20201117/investitsii-1584983004.html
Новый резидент ОЭЗ Москвы инвестирует в энергоэффективные технологии
Новый резидент ОЭЗ Москвы инвестирует в энергоэффективные технологии
Компания "Хранение Энергии", получившая статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", вложит до 2025 года около 90 миллионов рублей в... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T13:21
2020-11-17T13:21
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Компания "Хранение Энергии", получившая статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", вложит до 2025 года около 90 миллионов рублей в развитие производства энергоэффективной продукции, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).На площадке ОЭЗ в Печатниках компания с 2017 года занимается разработкой электроники и производством литий-ионных аккумуляторных батарей, применяемых в технике с электрическим типом двигателя – погрузчиках, ричтраках, штабелерах, электротележках, клининговой и другой промышленной технике. "В настоящее время производство компании занимает в Печатниках около 500 квадратных метров. До 2022 года планируется расширение производственных площадей еще на 756 квадратных метров, что даст резиденту возможность перевести производство в серийное и к 2024 году увеличить выпуск продукции в два раза – с двух тысяч аккумуляторных батарей в год до четырех тысяч. Общий объем инвестиций компании в развитие собственного производства до 2025 года составит около 90 миллионов рублей", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.Он напомнил, что статус резидента дает предприятиям возможность ежегодно экономить на налогах и других обязательных платежах. Среди преференций – нулевая ставка налога на имущество, сниженный налог на прибыль и беспошлинный импорт.По данным пресс-службы, компания "Хранение Энергии" занимает примерно 30% российского рынка тяговых литий-ионных батарей, на предприятии сегодня работает около 60 человек. Как ожидается, расширение площадки и преференции статуса резидента ОЭЗ позволят увеличить количество рабочих мест до 86 и к 2024 году нарастить долю присутствия на российском рынке примерно на 7%.
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александр прохоров, новости компаний - экономика

Новый резидент ОЭЗ Москвы инвестирует в энергоэффективные технологии

13:21 17.11.2020
 
© Фото : ОЭЗ "Технополис "Москва"Продукция компании "Хранение Энергии" - резидента ОЭЗ "Технополис Москва"
Продукция компании Хранение Энергии - резидента ОЭЗ Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Фото : ОЭЗ "Технополис "Москва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Компания "Хранение Энергии", получившая статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", вложит до 2025 года около 90 миллионов рублей в развитие производства энергоэффективной продукции, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
На площадке ОЭЗ в Печатниках компания с 2017 года занимается разработкой электроники и производством литий-ионных аккумуляторных батарей, применяемых в технике с электрическим типом двигателя – погрузчиках, ричтраках, штабелерах, электротележках, клининговой и другой промышленной технике.
"В настоящее время производство компании занимает в Печатниках около 500 квадратных метров. До 2022 года планируется расширение производственных площадей еще на 756 квадратных метров, что даст резиденту возможность перевести производство в серийное и к 2024 году увеличить выпуск продукции в два раза – с двух тысяч аккумуляторных батарей в год до четырех тысяч. Общий объем инвестиций компании в развитие собственного производства до 2025 года составит около 90 миллионов рублей", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Он напомнил, что статус резидента дает предприятиям возможность ежегодно экономить на налогах и других обязательных платежах. Среди преференций – нулевая ставка налога на имущество, сниженный налог на прибыль и беспошлинный импорт.
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По данным пресс-службы, компания "Хранение Энергии" занимает примерно 30% российского рынка тяговых литий-ионных батарей, на предприятии сегодня работает около 60 человек. Как ожидается, расширение площадки и преференции статуса резидента ОЭЗ позволят увеличить количество рабочих мест до 86 и к 2024 году нарастить долю присутствия на российском рынке примерно на 7%.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровНовости компаний - Экономика
 
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