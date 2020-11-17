https://ria.ru/20201117/inoagenty-1585005016.html

В Совфеде предложили ужесточить ответственность для иноагентов

В Совфеде предложили ужесточить ответственность для иноагентов

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета предлагает ужесточать ответственность, вплоть до уголовной, для иноагентов, нарушающих правила, заявил глава комиссии РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T14:40

2020-11-17T14:40

2020-11-17T14:40

совет федерации рф

андрей климов

общество

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета предлагает ужесточать ответственность, вплоть до уголовной, для иноагентов, нарушающих правила, заявил глава комиссии Андрей Климов.Так, предлагается "ввести административную ответственность за нарушение порядка деятельности всех видов иностранных агентов за отсутствие маркировки о статусе иностранного агента в материалах СМИ, а также уголовную ответственность за неисполнение иностранными агентами установленных законом требований после привлечения их к административной ответственности", сказал Климов на заседании комиссии во вторник.

https://ria.ru/20201117/inoagent-1584996872.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, андрей климов, общество