https://ria.ru/20201117/gotovnost-1584997286.html

Техническая готовность двух строящихся ФАПов в Приамурье составляет 100%

Техническая готовность двух строящихся ФАПов в Приамурье составляет 100%

Здания первых двух новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) из 26 строящихся в селах Амурской области технически готовы на 100%, сообщил губернатор Василий... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T14:03

2020-11-17T14:03

2020-11-17T14:03

василий орлов

амурская область

селемджинский район

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152185/29/1521852903_0:136:2200:1374_1400x0_80_0_0_51e1b1741c19df68645e694c694a0f08.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 ноя - РИА Новости. Здания первых двух новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) из 26 строящихся в селах Амурской области технически готовы на 100%, сообщил губернатор Василий Орлов."Здания первых двух новых ФАПов из 26, которые мы строим в селах Приамурья, технически готовы на 100%. Это фельдшерско-акушерские пункты в Игнатьево Благовещенского района и Коболдо Селемджинского района, в ближайшее время их оснастят необходимым оборудованием, мебелью и запустят в работу", - сказал Орлов, чьи слова цитирует правительство Амурской области.По словам главы Приамурья, общая готовность ФАПов, строящихся в регионе, - более 70%. На стройплощадках в Благовещенском, Белогорском, Свободненском, Зейском, Селемджинском, Октябрьском, Серышевском, Тамбовском, Мазановском, Константиновском и Ивановском районах ведется видеонаблюдение, еженедельно кураторы представляют фотоотчет о выполненных работах."Это позволяет оперативно выявлять и исправлять недочеты, что обеспечит качество возводимых объектов", — добавил Орлов.Как рассказал замдиректора подрядной организации Андрей Пермиловский, ФАП в Игнатьево начали возводить в августе, осенью работы на нем были приостановлены, а все силы перекинуты в северные районы, где до наступления холодов нужно было все работы завести "под крышу", затем бригады возобновили работу."Сейчас объект готов полностью, внутри здания расположены кабинет приема врача, процедурная, стерилизационный кабинет, ряд подсобных помещений и санузел, оборудованный всем необходимым, в том числе и для маломобильных категорий граждан. На прилегающей территории выполнено благоустройство: установлены урны, скамейки, наружное освещение. Также в здании установлены пожарная и охранная сигнализации. Техническая вода подается из скважины, которая специально пробурена на территории ФАПа, чистая питьевая вода – привозная, канализация выведена в септик, который будет откачиваться по мере необходимости", — приводит правительство слова Пермиловского.По словам представителя подрядчика, ФАП в Коболдо будет сдан 19 ноября."В конце месяца также планируется сдача объектов в таких населенных пунктах, как Богородское, Чуевка, Войково, Новопетровка. Остальные 19 ФАПов подрядчик обещает возвести до конца года", - уточняют власти.ФАПы в 13 районах Приамурья появятся благодаря нацпроекту "Здравоохранение" на средства, выделенные в рамках программы "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи". Сумма контракта на их возведение - более 300 миллионов рублей. Часть из них – средства областного бюджета, который по решению губернатора Орлова регион добавил для того, чтобы включить в проекты зданий также квартиры для медиков. Это будет арендное жилье, находящееся в собственности больницы."Идея возводить не только медучреждения, но и жилье для специалистов, очень хорошая. Часто главной причиной отказа ехать в село медработика является отсутствие достойного жилья, в данном случае этой проблемы нет. Из 26 новых ФАПов 23 уже укомплектованы фельдшерами, в трех еще есть вакансии, но на две уже есть претенденты. Так что нет никаких сомнений, что специалисты будут везде", - отметила министр здравоохранения области Светлана Леонтьева.Для оснащения новых ФАПов в областном бюджете предусмотрено более 54 миллионов рублей.

https://ria.ru/20201113/priamure-1584425642.html

https://realty.ria.ru/20201111/priamure-1584071990.html

амурская область

селемджинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий орлов, амурская область, селемджинский район, общество