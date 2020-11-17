Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201117/gibkiy-1585006161.html
Показан первый смартфон, экран которого можно растягивать
Показан первый смартфон, экран которого можно растягивать
Китайская компания Oppo показала концепт смартфона X 2021. Устройство оснащено гибким дисплеем, который вытягивается из корпуса, сообщает XDA-Developers. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T14:46
2020-11-17T14:46
риа наука
android
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585005908_0:63:1200:738_1400x0_80_0_0_df64dafb607fa7e92498a78e25bbeb51.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Китайская компания Oppo показала концепт смартфона X 2021. Устройство оснащено гибким дисплеем, который вытягивается из корпуса, сообщает XDA-Developers.В стандартном состоянии смартфон похож на стандартное современное устройство. Но достаточно потянуть за края Oppo X 2021 и он превратится в 7,4-дюймовый планшет. Гибкий OLED-дисплей, как утверждают создатели, обладает повышенной прочностью.При создании рулонного смартфона Oppo подала заявки на 122 патента. Здесь задействован механизм Roll Motor с двумя электромоторами. Он обеспечивает равномерное растягивание смартфона без риска повреждения гибкого экрана. Интересно, что в смартфоне предусмотрены и промежуточные состояния между минимальной и максимальной диагональю.Об остальных характеристиках смартфона ничего неизвестно, как и то, когда и по какой цене X 2021 поступит в продажу.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585005908_67:0:1134:800_1400x0_80_0_0_356c0fed27f84e0a7a72fb578f00c151.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
android, технологии

Показан первый смартфон, экран которого можно растягивать

14:46 17.11.2020
 
© OppoOppo X 2021
Oppo X 2021 - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Oppo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Китайская компания Oppo показала концепт смартфона X 2021. Устройство оснащено гибким дисплеем, который вытягивается из корпуса, сообщает XDA-Developers.
В стандартном состоянии смартфон похож на стандартное современное устройство. Но достаточно потянуть за края Oppo X 2021 и он превратится в 7,4-дюймовый планшет. Гибкий OLED-дисплей, как утверждают создатели, обладает повышенной прочностью.
При создании рулонного смартфона Oppo подала заявки на 122 патента. Здесь задействован механизм Roll Motor с двумя электромоторами. Он обеспечивает равномерное растягивание смартфона без риска повреждения гибкого экрана. Интересно, что в смартфоне предусмотрены и промежуточные состояния между минимальной и максимальной диагональю.
Об остальных характеристиках смартфона ничего неизвестно, как и то, когда и по какой цене X 2021 поступит в продажу.
 
РИА НаукаAndroidТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:35Полиция возбудила дело на водителя, въехавшего в людей под Калининградом
10:33МИД: вопрос об увеличении числа миротворцев в Карабахе не стоит
10:28ФНПР: повышение пенсионных накоплений для их выплаты не существенно
10:28Адвокат Ефремова заявил, что актер близок к примирению с потерпевшими
10:26В аэропорту "Шереметьево" экстренно сел частный самолет
10:24В Москве оценили ситуацию с нарушениями запрета на работу заведений ночью
10:24Винокур задумался о смене профессии
10:23Матвиенко оценила введение российских миротворцев в Карабах
10:20Совфед одобрил использование российских миротворцев в Карабахе
10:19Рубль снизился к доллару и евро
10:18Обама назвал одну из главных неудач своего президентства
10:10"Аэрофлот" возобновляет полеты в Тегеран
10:08Помпео: США готовы помочь Грузии в углублении евроатлантических связей
10:04В НИИ гриппа рассказали о мутациях коронавируса
10:03В штате Джорджия завершилась проверка аппаратов для обработки бюллетеней
09:55Полиция Парижа применила слезоточивый газ и водометы на акции протеста
09:52В Совфеде рекомендовали одобрить использование миротворцев в Карабахе
09:50Минтруд поручил проработать варианты выплаты накопительной части пенсии
09:44Совфед получил обращение Путина об использовании миротворцев в Карабахе
09:43Стала известна причина хлопка на судостроительном заводе в Приамурье
Лента новостейМолния