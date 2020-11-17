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Показан первый смартфон, экран которого можно растягивать
Показан первый смартфон, экран которого можно растягивать
Китайская компания Oppo показала концепт смартфона X 2021. Устройство оснащено гибким дисплеем, который вытягивается из корпуса, сообщает XDA-Developers. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T14:46
2020-11-17T14:46
2020-11-17T14:46
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технологии
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Китайская компания Oppo показала концепт смартфона X 2021. Устройство оснащено гибким дисплеем, который вытягивается из корпуса, сообщает XDA-Developers.В стандартном состоянии смартфон похож на стандартное современное устройство. Но достаточно потянуть за края Oppo X 2021 и он превратится в 7,4-дюймовый планшет. Гибкий OLED-дисплей, как утверждают создатели, обладает повышенной прочностью.При создании рулонного смартфона Oppo подала заявки на 122 патента. Здесь задействован механизм Roll Motor с двумя электромоторами. Он обеспечивает равномерное растягивание смартфона без риска повреждения гибкого экрана. Интересно, что в смартфоне предусмотрены и промежуточные состояния между минимальной и максимальной диагональю.Об остальных характеристиках смартфона ничего неизвестно, как и то, когда и по какой цене X 2021 поступит в продажу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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android, технологии
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости.
Китайская компания Oppo показала концепт смартфона X 2021. Устройство оснащено гибким дисплеем, который вытягивается из корпуса, сообщает
XDA-Developers.
В стандартном состоянии смартфон похож на стандартное современное устройство. Но достаточно потянуть за края Oppo X 2021 и он превратится в 7,4-дюймовый планшет. Гибкий OLED-дисплей, как утверждают создатели, обладает повышенной прочностью.
При создании рулонного смартфона Oppo подала заявки на 122 патента. Здесь задействован механизм Roll Motor с двумя электромоторами. Он обеспечивает равномерное растягивание смартфона без риска повреждения гибкого экрана. Интересно, что в смартфоне предусмотрены и промежуточные состояния между минимальной и максимальной диагональю.
Об остальных характеристиках смартфона ничего неизвестно, как и то, когда и по какой цене X 2021 поступит в продажу.