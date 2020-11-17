Брифинг шерпы Российской Федерации в "Группе двадцати" Светланы Лукаш
20 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет брифинг шерпы Российской Федерации в "Группе двадцати" Светланы ЛУКАШ.
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Будут обозначены основные подходы Российской Федерации по ключевым трекам дискуссий в рамках предстоящего саммита лидеров "Группы двадцати", который пройдет 21–22 ноября в режиме видеоконференции.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Будут обозначены основные подходы Российской Федерации по ключевым трекам дискуссий в рамках предстоящего саммита лидеров "Группы двадцати", который пройдет 21–22 ноября в режиме видеоконференции.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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