https://ria.ru/20201117/g20-1584961542.html

Брифинг шерпы Российской Федерации в "Группе двадцати" Светланы Лукаш

Брифинг шерпы Российской Федерации в "Группе двадцати" Светланы Лукаш

20 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет брифинг шерпы Российской Федерации в "Группе двадцати" Светланы ЛУКАШ.

2020-11-17T11:48

2020-11-17T11:48

2020-11-17T11:48

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1584961542.jpg?1605602903

Задать вопросБудут обозначены основные подходы Российской Федерации по ключевым трекам дискуссий в рамках предстоящего саммита лидеров "Группы двадцати", который пройдет 21–22 ноября в режиме видеоконференции.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы