https://ria.ru/20201117/finlyandiya-1585018568.html

В Финляндии закроется последняя русскоязычная газета

В Финляндии закроется последняя русскоязычная газета

Русскоязычная газета "Спектр", издававшаяся в Финляндии с 1998 года, прекращает свою деятельность, рассказал РИА Новости ее издатель Владимир Гусатинский. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T15:43

2020-11-17T15:43

2020-11-17T15:43

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ХЕЛЬСИНКИ, 17 ноя - РИА Новости. Русскоязычная газета "Спектр", издававшаяся в Финляндии с 1998 года, прекращает свою деятельность, рассказал РИА Новости ее издатель Владимир Гусатинский.Газета оставалась единственной русскоязычной, регулярно издававшейся в Финляндии."Из-за финансовых трудностей газету приходится закрывать к концу года", - отметил он.Газета "Спектр" распространялась по всей Финляндии по подписке, а также бесплатно в столичном регионе и Восточной Финляндии, приграничной к России.

https://ria.ru/20200901/ukraina-1576554393.html

https://radiosputnik.ria.ru/20191108/1560729008.html

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