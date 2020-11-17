https://ria.ru/20201117/finlyandiya-1585018568.html
В Финляндии закроется последняя русскоязычная газета
В Финляндии закроется последняя русскоязычная газета
Русскоязычная газета "Спектр", издававшаяся в Финляндии с 1998 года, прекращает свою деятельность, рассказал РИА Новости ее издатель Владимир Гусатинский. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T15:43
2020-11-17T15:43
2020-11-17T15:43
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 ноя - РИА Новости. Русскоязычная газета "Спектр", издававшаяся в Финляндии с 1998 года, прекращает свою деятельность, рассказал РИА Новости ее издатель Владимир Гусатинский.Газета оставалась единственной русскоязычной, регулярно издававшейся в Финляндии."Из-за финансовых трудностей газету приходится закрывать к концу года", - отметил он.Газета "Спектр" распространялась по всей Финляндии по подписке, а также бесплатно в столичном регионе и Восточной Финляндии, приграничной к России.
https://ria.ru/20200901/ukraina-1576554393.html
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