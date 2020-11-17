Киев не пропустил гуманитарный груз в Донбасс, заявили в ЛНР
16:16 17.11.2020 (обновлено: 16:19 17.11.2020)
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили Международного комитета Красного Креста на КПП на окраине города Горловка
ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Киев не пропустил в самопровозглашенную Луганскую народную республику международный гуманитарный груз через пункт пропуска "Луганск-Счастье" в Донбассе, заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.
Ранее погранслужба Украины заявила, что все КПП через линию соприкосновения в Донбассе возобновили работу с 10 ноября, также открылись два новых: "Луганск-Счастье" и Первомайск-Золотое". В ЛНР назвали одностороннее открытие пунктов пропуска провокацией. Позже президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям республик Донбасса и заявил, что подконтрольные Киеву территории для них открыты.
"Я могу довести факт недопуска, непропуска гуманитарного груза от международной миссии, который в соответствии с договоренностями сегодня должен был зайти через пункт пропуска "Счастье - Луганск". Этот гуманитарный груз заходит через Донецк, с учетом того, что Украина так и не удосужилась выполнить те обязательства, которые мы проговаривали в марте месяце, в июле, и пропустить гуманитарный конвой на нашу территорию", - сказала Кобцева в эфире ГТРК ЛНР.
Представитель республики навала "циничной и наглой ложью" высказывания Зеленского о том, что все пункты пропуска в Донбассе открыты.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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