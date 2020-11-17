Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201117/donbass-1585026163.html
Киев не пропустил гуманитарный груз в Донбасс, заявили в ЛНР
Киев не пропустил гуманитарный груз в Донбасс, заявили в ЛНР
Киев не пропустил в самопровозглашенную Луганскую народную республику международный гуманитарный груз через пункт пропуска "Луганск-Счастье" в Донбассе, заявила РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T16:16
2020-11-17T16:19
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир зеленский
гуманитарная помощь
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570122199_0:204:2918:1845_1400x0_80_0_0_0c66edca663a65a9655f01660efbc623.jpg
ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Киев не пропустил в самопровозглашенную Луганскую народную республику международный гуманитарный груз через пункт пропуска "Луганск-Счастье" в Донбассе, заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.Ранее погранслужба Украины заявила, что все КПП через линию соприкосновения в Донбассе возобновили работу с 10 ноября, также открылись два новых: "Луганск-Счастье" и Первомайск-Золотое". В ЛНР назвали одностороннее открытие пунктов пропуска провокацией. Позже президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям республик Донбасса и заявил, что подконтрольные Киеву территории для них открыты."Я могу довести факт недопуска, непропуска гуманитарного груза от международной миссии, который в соответствии с договоренностями сегодня должен был зайти через пункт пропуска "Счастье - Луганск". Этот гуманитарный груз заходит через Донецк, с учетом того, что Украина так и не удосужилась выполнить те обязательства, которые мы проговаривали в марте месяце, в июле, и пропустить гуманитарный конвой на нашу территорию", - сказала Кобцева в эфире ГТРК ЛНР.Представитель республики навала "циничной и наглой ложью" высказывания Зеленского о том, что все пункты пропуска в Донбассе открыты.По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20201117/ukraina-1584937223.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200922/lnr-shpionazh-1577597296.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570122199_94:0:2825:2048_1400x0_80_0_0_6a9cb2d26c8c7d1a3d9ea24d650a1764.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, гуманитарная помощь, в мире

Киев не пропустил гуманитарный груз в Донбасс, заявили в ЛНР

16:16 17.11.2020 (обновлено: 16:19 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили Международного комитета Красного Креста на КПП на окраине города Горловка
Автомобили Международного комитета Красного Креста на КПП на окраине города Горловка - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Киев не пропустил в самопровозглашенную Луганскую народную республику международный гуманитарный груз через пункт пропуска "Луганск-Счастье" в Донбассе, заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.
Ранее погранслужба Украины заявила, что все КПП через линию соприкосновения в Донбассе возобновили работу с 10 ноября, также открылись два новых: "Луганск-Счастье" и Первомайск-Золотое". В ЛНР назвали одностороннее открытие пунктов пропуска провокацией. Позже президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям республик Донбасса и заявил, что подконтрольные Киеву территории для них открыты.
"Я могу довести факт недопуска, непропуска гуманитарного груза от международной миссии, который в соответствии с договоренностями сегодня должен был зайти через пункт пропуска "Счастье - Луганск". Этот гуманитарный груз заходит через Донецк, с учетом того, что Украина так и не удосужилась выполнить те обязательства, которые мы проговаривали в марте месяце, в июле, и пропустить гуманитарный конвой на нашу территорию", - сказала Кобцева в эфире ГТРК ЛНР.
Представитель республики навала "циничной и наглой ложью" высказывания Зеленского о том, что все пункты пропуска в Донбассе открыты.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
Вчера, 09:35
Киев не выполнил условия для заседания политгруппы, заявили в ЛНР
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 13:38
Пытался выведать гостайну. В ЛНР раскрыли агента СБУ
 
Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийГуманитарная помощьВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:33МИД: вопрос об увеличении числа миротворцев в Карабахе не стоит
10:28ФНПР: повышение пенсионных накоплений для их выплаты не существенно
10:28Адвокат Ефремова заявил, что актер близок к примирению с потерпевшими
10:26В аэропорту "Шереметьево" экстренно сел частный самолет
10:24В Москве оценили ситуацию с нарушениями запрета на работу заведений ночью
10:24Винокур задумался о смене профессии
10:23Матвиенко оценила введение российских миротворцев в Карабах
10:20Совфед одобрил использование российских миротворцев в Карабахе
10:19Рубль снизился к доллару и евро
10:18Обама назвал одну из главных неудач своего президентства
10:10"Аэрофлот" возобновляет полеты в Тегеран
10:08Помпео: США готовы помочь Грузии в углублении евроатлантических связей
10:04В НИИ гриппа рассказали о мутациях коронавируса
10:03В штате Джорджия завершилась проверка аппаратов для обработки бюллетеней
09:55Полиция Парижа применила слезоточивый газ и водометы на акции протеста
09:52В Совфеде рекомендовали одобрить использование миротворцев в Карабахе
09:50Минтруд поручил проработать варианты выплаты накопительной части пенсии
09:44Совфед получил обращение Путина об использовании миротворцев в Карабахе
09:43Стала известна причина хлопка на судостроительном заводе в Приамурье
09:37Валенса заявил, что Трамп не способен решать проблемы
Лента новостейМолния