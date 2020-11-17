https://ria.ru/20201117/dezinfektsiya-1585024775.html

В Москве разработали встроенную систему дезинфекции лифтов

В Москве разработали встроенную систему дезинфекции лифтов

Встроенную систему дезинфекции лифтовых кабин, позволяющую обезопасить от инфекций до 98% поверхностей, запустит в производство Щербинский лифтостроительный... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T16:10

2020-11-17T16:10

2020-11-17T16:10

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

москва

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Встроенную систему дезинфекции лифтовых кабин, позволяющую обезопасить от инфекций до 98% поверхностей, запустит в производство Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ), сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Средствами дезинфекции служат одиночные светодиодные излучатели бактерицидного ультрафиолета. Уникальность разработанной на ЩЛЗ конструкции заключается в том, что система встроена в кабину, а не монтируется как отдельный элемент. Это позволит синхронизировать запуск системы обеззараживания с датчиками лифта: дезинфекция будет проводиться только при гарантированном отсутствии внутри пассажиров. При открытии дверей и при наличии пассажиров система выключается, а лифт работает в штатном режиме, отмечается в сообщении."С января по сентябрь 2020 года столичные предприятия выпустили 12,7 тысячи лифтов, а это более чем на четверть превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В условиях пандемии производители стали уделять особое внимание вопросам соблюдения новых, более строгих санитарно-эпидемиологических требований. При этом они не просто скорректировали под них собственные производственные процессы, но и разрабатывают решения, которые позволяют сделать безопаснее дальнейшую эксплуатацию продукции. Система дезинфекции лифтов, разработанная ЩЛЗ, – один из таких продуктов, она уже успешно прошла проверку специалистами и готова к массовому производству", - сказал руководитель ДИПП Александр Прохоров, слова которого приводятся в сообщении.Он добавил, что к разработке уже есть интерес со стороны застройщиков.Проверка новой разработки проводилась в НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора. Анализ эффективности системы включал в себя несколько этапов: заражение, дезинфекция и оценка обеззараженного пространства на наличие вирусов."Благодаря сотрудничеству с НИИ, удалось получить объективный результат, и в ближайшее время мы готовы запустить новые лифты с системой обеззараживания в серийное производство", – отметил генеральный директор ЩЛЗ Антон Артемьев.Ультрафиолетовые облучатели будут включаться в наименее интенсивные интервалы времени работы лифта. Так, в ночное время длительность дезинфекции составит 1 час, что обеспечивает практически полную стерильность кабины. Информация о работе системы будет отображаться на небольшом экране, расположенном внутри лифта. Это позволит проводить диагностику и ремонт в максимально короткие сроки. В настоящий момент инженеры ЩЛЗ изучают влияние бактерицидного ультрафиолета на используемые в конструкции кабины материалы и покрытия, чтобы избежать проблем, связанных с их эксплуатацией.ЩЛЗ также приступил к проектированию отдельной системы для старых кабин и лифтов других производителей с полным сохранением функционала по дезинфекции воздуха и поверхностей, сообщает пресс-служба департамента.

https://ria.ru/20201111/podderzhka-1584135613.html

москва

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александр прохоров, москва, новости компаний - экономика