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Онлайн-конференция, приуроченная к Всемирному дню ребенка
Онлайн-конференция, приуроченная к Всемирному дню ребенка
20 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "COVID-19 и рождаемость: новые вызовы отечественной демографии", приуроченная к отмечаемому 20 ноября Всемирному дню ребенка.
2020-11-17T14:03
2020-11-17T14:03
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Задать вопросУчастники:- член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Инга ЮМАШЕВА;- член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай ЗЕМЦОВ;- директор НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н. А. Лопаткина, член-корреспондент РАН Олег АПОЛИХИН;- координатор Общероссийского общественного движения "За жизнь!", демограф Сергей ЧЕСНОКОВ;- уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина ВОЛЫНЕЦ.Ожидает ли Россию сокращение численности населения на фоне пандемии COVID-19? Как обеспечить естественный прирост? Какие эффективные меры помощи беременным женщинам необходимо реализовать? Как регионы борются за рождаемость?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция, приуроченная к Всемирному дню ребенка

14:03 17.11.2020
 
Читать ria.ru в
20 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "COVID-19 и рождаемость: новые вызовы отечественной демографии", приуроченная к отмечаемому 20 ноября Всемирному дню ребенка.
Задать вопрос

Участники:
- член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Инга ЮМАШЕВА;
- член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай ЗЕМЦОВ;
- директор НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н. А. Лопаткина, член-корреспондент РАН Олег АПОЛИХИН;
- координатор Общероссийского общественного движения "За жизнь!", демограф Сергей ЧЕСНОКОВ;
- уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина ВОЛЫНЕЦ.

Ожидает ли Россию сокращение численности населения на фоне пандемии COVID-19? Как обеспечить естественный прирост? Какие эффективные меры помощи беременным женщинам необходимо реализовать? Как регионы борются за рождаемость?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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