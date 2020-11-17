Онлайн-конференция, приуроченная к Всемирному дню ребенка
20 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "COVID-19 и рождаемость: новые вызовы отечественной демографии", приуроченная к отмечаемому 20 ноября Всемирному дню ребенка.
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Участники:
- член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Инга ЮМАШЕВА;
- член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай ЗЕМЦОВ;
- директор НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н. А. Лопаткина, член-корреспондент РАН Олег АПОЛИХИН;
- координатор Общероссийского общественного движения "За жизнь!", демограф Сергей ЧЕСНОКОВ;
- уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина ВОЛЫНЕЦ.
Ожидает ли Россию сокращение численности населения на фоне пандемии COVID-19? Как обеспечить естественный прирост? Какие эффективные меры помощи беременным женщинам необходимо реализовать? Как регионы борются за рождаемость?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Инга ЮМАШЕВА;
- член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай ЗЕМЦОВ;
- директор НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н. А. Лопаткина, член-корреспондент РАН Олег АПОЛИХИН;
- координатор Общероссийского общественного движения "За жизнь!", демограф Сергей ЧЕСНОКОВ;
- уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина ВОЛЫНЕЦ.
Ожидает ли Россию сокращение численности населения на фоне пандемии COVID-19? Как обеспечить естественный прирост? Какие эффективные меры помощи беременным женщинам необходимо реализовать? Как регионы борются за рождаемость?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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