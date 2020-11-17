https://ria.ru/20201117/demografiya-1584997104.html

Онлайн-конференция, приуроченная к Всемирному дню ребенка

Онлайн-конференция, приуроченная к Всемирному дню ребенка

20 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "COVID-19 и рождаемость: новые вызовы отечественной демографии", приуроченная к отмечаемому 20 ноября Всемирному дню ребенка.

2020-11-17T14:03

2020-11-17T14:03

2020-11-17T14:03

анонсы

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Задать вопросУчастники:- член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Инга ЮМАШЕВА;- член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай ЗЕМЦОВ;- директор НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н. А. Лопаткина, член-корреспондент РАН Олег АПОЛИХИН;- координатор Общероссийского общественного движения "За жизнь!", демограф Сергей ЧЕСНОКОВ;- уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина ВОЛЫНЕЦ.Ожидает ли Россию сокращение численности населения на фоне пандемии COVID-19? Как обеспечить естественный прирост? Какие эффективные меры помощи беременным женщинам необходимо реализовать? Как регионы борются за рождаемость?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы