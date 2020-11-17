https://ria.ru/20201117/cherkasov-1584922015.html

Названа причина смерти заслуженного артиста России Юрия Черкасова

Названа причина смерти заслуженного артиста России Юрия Черкасова

Причиной смерти заслуженного артиста России Юрия Черкасова стало онкологическое заболевание, об этом в Instagram сообщила актриса Ксения Алферова. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T01:07

2020-11-17T01:07

2020-11-17T01:07

культура

юрий черкасов

россия

ксения алферова (адвокат)

театр имени моссовета

гитис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584771391_1084:1122:2730:2048_1400x0_80_0_0_92d1943dfc0439826c7179ad416408f3.jpg

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Причиной смерти заслуженного артиста России Юрия Черкасова стало онкологическое заболевание, об этом в Instagram сообщила актриса Ксения Алферова."Рак - страшная напасть, но держался Юра... Не знаю какое слово подобрать, он был великолепен во всем, даже в этом", - написала она.По словам Алферовой, Черкасов был талантливым актером, настоящим мужчиной во всех своих проявлениях, человеком "с большой̆ буквы".О смерти 59-летнего актера стало известно в понедельник, его похоронят на Митинском кладбище.Черкасов окончил ГИТИС, с 1990 года работал в Театре имени Моссовета. Актер снялся во множестве картин, среди которых "Очарование зла", "Мосгаз", "Форс-мажор", "И все-таки я люблю...".

https://ria.ru/20201109/teplyakov-1583797064.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий черкасов, россия, ксения алферова (адвокат), театр имени моссовета, гитис