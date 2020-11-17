https://ria.ru/20201117/cherkasov-1584922015.html
Названа причина смерти заслуженного артиста России Юрия Черкасова
Названа причина смерти заслуженного артиста России Юрия Черкасова
Причиной смерти заслуженного артиста России Юрия Черкасова стало онкологическое заболевание, об этом в Instagram сообщила актриса Ксения Алферова. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T01:07
2020-11-17T01:07
2020-11-17T01:07
культура
юрий черкасов
россия
ксения алферова (адвокат)
театр имени моссовета
гитис
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Причиной смерти заслуженного артиста России Юрия Черкасова стало онкологическое заболевание, об этом в Instagram сообщила актриса Ксения Алферова."Рак - страшная напасть, но держался Юра... Не знаю какое слово подобрать, он был великолепен во всем, даже в этом", - написала она.По словам Алферовой, Черкасов был талантливым актером, настоящим мужчиной во всех своих проявлениях, человеком "с большой̆ буквы".О смерти 59-летнего актера стало известно в понедельник, его похоронят на Митинском кладбище.Черкасов окончил ГИТИС, с 1990 года работал в Театре имени Моссовета. Актер снялся во множестве картин, среди которых "Очарование зла", "Мосгаз", "Форс-мажор", "И все-таки я люблю...".
https://ria.ru/20201109/teplyakov-1583797064.html
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юрий черкасов, россия, ксения алферова (адвокат), театр имени моссовета, гитис