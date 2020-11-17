https://ria.ru/20201117/byudzhet-1585044527.html
Минфин Ставрополья: бюджет края нацелен на развитие
Минфин Ставрополья: бюджет края нацелен на развитие
Бюджет Ставропольского края 2021 года, несмотря на экономические сложности, нацелен на развитие, заявила зампред краевого правительства- глава Минфина Лариса... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T17:24
2020-11-17T17:24
2020-11-17T17:24
ставропольский край
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СТАВРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Бюджет Ставропольского края 2021 года, несмотря на экономические сложности, нацелен на развитие, заявила зампред краевого правительства- глава Минфина Лариса Калинченко.Доходы краевого бюджета на 2021 год запланированы в размере 124,6 миллиарда рублей, расходы – в размере 127,5 миллиардов рублей. Разница будет покрыта остатками на счете бюджета на конец года. "В связи с пандемией коронавируса нынешний финансовый год оказался непростым, что в первую очередь отразилось на налоговых поступлениях в казну. И сегодня нельзя определенно сказать, какой в следующем году ждать ситуации с COVID-19, какие будут ограничительные мероприятия и налоговые меры поддержки предпринимателей в пострадавших отраслях экономики", - пояснила Калинченко.Бюджет формировался с учетом имеющихся рисков, исходя из базового варианта экономического развития с темпами немного ниже федерального уровня. "Такой осторожный подход позволил обеспечить устойчивость и сбалансированность будущего бюджета. Крайне важно в этой работе было правильно расставить акценты в расходной части, обеспечив в первую очередь выполнение социальных обязательств и национальных проектов", - отметила зампред. Расходы на социальный блок в будущем году оцениваются в размере 87,6 миллиардов рублей - это две трети общих расходов бюджета. Причем доля этих расходов в бюджете края вырастет почти на 3% по сравнению с 2020 годом. В приоритете остаются мероприятия в рамках социальной политики (более 45 миллиардов рублей), сферы образования (29 миллиардов) и здравоохранения (11 миллиардов). На реализацию в крае нацпроектов планируется направить 15,3 миллиарда рублей, в том числе 3,9 миллиарда из регионального бюджета.Проект бюджета находится на рассмотрении краевой Думы. Там прошли общественные слушания по документу.
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ставропольский край
СТАВРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости
. Бюджет Ставропольского края
2021 года, несмотря на экономические сложности, нацелен на развитие, заявила зампред краевого правительства- глава Минфина Лариса Калинченко.
"Во многом это стало возможным благодаря участию края в целом ряде программ и проектов федерального и регионального уровня", - сказала Калинченко.
Доходы краевого бюджета на 2021 год запланированы в размере 124,6 миллиарда рублей, расходы – в размере 127,5 миллиардов рублей. Разница будет покрыта остатками на счете бюджета на конец года.
"В связи с пандемией коронавируса нынешний финансовый год оказался непростым, что в первую очередь отразилось на налоговых поступлениях в казну. И сегодня нельзя определенно сказать, какой в следующем году ждать ситуации с COVID-19, какие будут ограничительные мероприятия и налоговые меры поддержки предпринимателей в пострадавших отраслях экономики", - пояснила Калинченко.
Бюджет формировался с учетом имеющихся рисков, исходя из базового варианта экономического развития с темпами немного ниже федерального уровня. "Такой осторожный подход позволил обеспечить устойчивость и сбалансированность будущего бюджета. Крайне важно в этой работе было правильно расставить акценты в расходной части, обеспечив в первую очередь выполнение социальных обязательств и национальных проектов", - отметила зампред.
Расходы на социальный блок в будущем году оцениваются в размере 87,6 миллиардов рублей - это две трети общих расходов бюджета. Причем доля этих расходов в бюджете края вырастет почти на 3% по сравнению с 2020 годом.
В приоритете остаются мероприятия в рамках социальной политики (более 45 миллиардов рублей), сферы образования (29 миллиардов) и здравоохранения (11 миллиардов). На реализацию в крае нацпроектов планируется направить 15,3 миллиарда рублей, в том числе 3,9 миллиарда из регионального бюджета.
Проект бюджета находится на рассмотрении краевой Думы. Там прошли общественные слушания по документу.