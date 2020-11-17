https://ria.ru/20201117/belorussiya-1585025392.html
В Минске пообещали отвечать на каждый новый деструктивный шаг Евросоюза
В Минске пообещали отвечать на каждый новый деструктивный шаг Евросоюза
Белоруссия ответит на каждый новый деструктивный шаг со стороны Евросоюза, ревизии будут подвергнуты многие выгодные ЕС проекты и сферы сотрудничества, заявил... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T16:11
2020-11-17T16:11
2020-11-17T17:17
мид белоруссии
минск
в мире
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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Белоруссия ответит на каждый новый деструктивный шаг со стороны Евросоюза, ревизии будут подвергнуты многие выгодные ЕС проекты и сферы сотрудничества, заявил во вторник МИД республики."Одностороннее агрессивное сужение поля для диалога с соседней Беларусью – историческая ошибка европейской бюрократии. На каждый новый деструктивный шаг последует ответ с белорусской стороны. Ревизии гарантированно будут подвергнуты многие выгодные ЕС проекты и сферы отношений, участие в которых на сегодняшний день является доброй волей, а не обязательством белорусской стороны", - говорится в заявлении, распространенном внешнеполитическим ведомством.В МИД Белоруссии призвали ЕС "настроить источники информации, которые удивительным образом упустили начало диалога в белорусском обществе по преобразованиям и конституционной реформе, а также, наконец, перестать расстраиваться и обижаться из-за того, что много где получилось "сломать по своим лекалам", а в Беларуси пошло как-то не так".Как отмечается в заявлении, единственный перспективный путь – "ответственный, взвешенный и не конфронтационный подход со стороны ЕС". В МИД заверили, что в этом случае Минск будет готов продолжать и развивать диалог на равноправной и взаимоуважительной основе.Шестого ноября Европейский союз официально ввел пакет индивидуальных санкций по Белоруссии, включая президента республики Александра Лукашенко. Санкции вступили в силу после публикации в официальном журнале ЕС. В документе подчеркивается, что данное решение является обязательным к исполнению всеми государствами-членами Евросоюза. Фигурантам списка будет запрещен въезд на территорию ЕС, также будут заморожены, в случае наличия, все имеющиеся в Евросоюзе активы. ЕС считает Лукашенко ответственным за репрессии до и после президентских выборов этого года против кандидатов от оппозиции, мирных манифестантов, запугивании журналистов. Со своей стороны Лукашенко заявил, что "не парится" по поводу санкций ЕС в его отношении.Между тем 13 ноября Евросоюз в заявлении в связи с гибелью участника протестов в Белоруссии Романа Бондаренко сообщил о готовности ввести дополнительные санкции против Минска.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
https://radiosputnik.ria.ru/20201117/sanktsii-1584996239.html
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мид белоруссии, минск, в мире
МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Белоруссия
ответит на каждый новый деструктивный шаг со стороны Евросоюза
, ревизии будут подвергнуты многие выгодные ЕС проекты и сферы сотрудничества, заявил во вторник МИД республики.
"Одностороннее агрессивное сужение поля для диалога с соседней Беларусью – историческая ошибка европейской бюрократии. На каждый новый деструктивный шаг последует ответ с белорусской стороны. Ревизии гарантированно будут подвергнуты многие выгодные ЕС проекты и сферы отношений, участие в которых на сегодняшний день является доброй волей, а не обязательством белорусской стороны", - говорится в заявлении, распространенном внешнеполитическим ведомством.
В МИД Белоруссии
призвали ЕС "настроить источники информации, которые удивительным образом упустили начало диалога в белорусском обществе по преобразованиям и конституционной реформе, а также, наконец, перестать расстраиваться и обижаться из-за того, что много где получилось "сломать по своим лекалам", а в Беларуси пошло как-то не так".
Как отмечается в заявлении, единственный перспективный путь – "ответственный, взвешенный и не конфронтационный подход со стороны ЕС". В МИД заверили, что в этом случае Минск
будет готов продолжать и развивать диалог на равноправной и взаимоуважительной основе.
Шестого ноября Европейский союз официально ввел пакет индивидуальных санкций по Белоруссии, включая президента республики Александра Лукашенко
. Санкции вступили в силу после публикации в официальном журнале ЕС. В документе подчеркивается, что данное решение является обязательным к исполнению всеми государствами-членами Евросоюза. Фигурантам списка будет запрещен въезд на территорию ЕС, также будут заморожены, в случае наличия, все имеющиеся в Евросоюзе активы. ЕС считает Лукашенко ответственным за репрессии до и после президентских выборов этого года против кандидатов от оппозиции, мирных манифестантов, запугивании журналистов. Со своей стороны Лукашенко заявил, что "не парится" по поводу санкций ЕС в его отношении.
Между тем 13 ноября Евросоюз в заявлении в связи с гибелью участника протестов в Белоруссии Романа Бондаренко сообщил о готовности ввести дополнительные санкции против Минска.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.