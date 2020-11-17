https://ria.ru/20201117/belorussiya-1585025392.html

В Минске пообещали отвечать на каждый новый деструктивный шаг Евросоюза

В Минске пообещали отвечать на каждый новый деструктивный шаг Евросоюза

Белоруссия ответит на каждый новый деструктивный шаг со стороны Евросоюза, ревизии будут подвергнуты многие выгодные ЕС проекты и сферы сотрудничества, заявил... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T16:11

2020-11-17T16:11

2020-11-17T17:17

мид белоруссии

минск

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156231/56/1562315666_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_980863cb498949df4fb86ac90eef3d3c.jpg

МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Белоруссия ответит на каждый новый деструктивный шаг со стороны Евросоюза, ревизии будут подвергнуты многие выгодные ЕС проекты и сферы сотрудничества, заявил во вторник МИД республики."Одностороннее агрессивное сужение поля для диалога с соседней Беларусью – историческая ошибка европейской бюрократии. На каждый новый деструктивный шаг последует ответ с белорусской стороны. Ревизии гарантированно будут подвергнуты многие выгодные ЕС проекты и сферы отношений, участие в которых на сегодняшний день является доброй волей, а не обязательством белорусской стороны", - говорится в заявлении, распространенном внешнеполитическим ведомством.В МИД Белоруссии призвали ЕС "настроить источники информации, которые удивительным образом упустили начало диалога в белорусском обществе по преобразованиям и конституционной реформе, а также, наконец, перестать расстраиваться и обижаться из-за того, что много где получилось "сломать по своим лекалам", а в Беларуси пошло как-то не так".Как отмечается в заявлении, единственный перспективный путь – "ответственный, взвешенный и не конфронтационный подход со стороны ЕС". В МИД заверили, что в этом случае Минск будет готов продолжать и развивать диалог на равноправной и взаимоуважительной основе.Шестого ноября Европейский союз официально ввел пакет индивидуальных санкций по Белоруссии, включая президента республики Александра Лукашенко. Санкции вступили в силу после публикации в официальном журнале ЕС. В документе подчеркивается, что данное решение является обязательным к исполнению всеми государствами-членами Евросоюза. Фигурантам списка будет запрещен въезд на территорию ЕС, также будут заморожены, в случае наличия, все имеющиеся в Евросоюзе активы. ЕС считает Лукашенко ответственным за репрессии до и после президентских выборов этого года против кандидатов от оппозиции, мирных манифестантов, запугивании журналистов. Со своей стороны Лукашенко заявил, что "не парится" по поводу санкций ЕС в его отношении.Между тем 13 ноября Евросоюз в заявлении в связи с гибелью участника протестов в Белоруссии Романа Бондаренко сообщил о готовности ввести дополнительные санкции против Минска.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://radiosputnik.ria.ru/20201117/sanktsii-1584996239.html

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид белоруссии, минск, в мире