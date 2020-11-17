https://ria.ru/20201117/belorussiya-1585024098.html
Белоруссия дополнила ответный санкционный список по странам ЕС и Канаде
Белоруссия дополнила ответный санкционный список по странам ЕС и Канаде
Белоруссия зеркально дополнила свой ответный санкционный список по каждой из стран ЕС и Канаде, список действует в рамках интеграционных объединений, в которые... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T16:08
2020-11-17T16:08
2020-11-17T16:37
александр лукашенко
минск
белоруссия
евросоюз
мид белоруссии
канада
в мире
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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Белоруссия зеркально дополнила свой ответный санкционный список по каждой из стран ЕС и Канаде, список действует в рамках интеграционных объединений, в которые входит республика, заявил во вторник белорусский МИД."В связи с исполнительным решением Совета Европейского союза (ЕС) 2020/1648 от 6 ноября 2020 года Беларусь с сегодняшнего дня зеркально дополняет свой ответный санкционный список по каждой из стран ЕС и по Канаде", - говорится в заявлении, распространенном МИД.В ведомстве отметили, что в рамках дипломатической корректности список пока не будет опубликован. "Он носит эквивалентный характер, а также действует в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь. Рекомендуем высокопоставленным европейским чиновникам учитывать данную информацию при планировании поездок", - отметили в ведомстве.Шестого ноября Европейский союз официально ввел пакет индивидуальных санкций по Белоруссии, включая президента республики Александра Лукашенко. Санкции вступили в силу после публикации в официальном журнале ЕС. В документе подчеркивается, что данное решение является обязательным к исполнению всеми государствами-членами Евросоюза. Фигурантам списка будет запрещен въезд на территорию ЕС, также будут заморожены, в случае наличия, все имеющиеся в Евросоюзе активы. ЕС считает Лукашенко ответственным за репрессии до и после президентских выборов этого года против кандидатов от оппозиции, мирных манифестантов, запугивании журналистов. Со своей стороны Лукашенко заявил, что "не парится" по поводу санкций ЕС в его отношении.Между тем 13 ноября Евросоюз в заявлении в связи с гибелью участника протестов в Белоруссии Романа Бондаренко сообщил о готовности ввести дополнительные санкции против Минска.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
https://ria.ru/20201117/belorussiya-1585003069.html
https://ria.ru/20201117/belorussiya-1584996971.html
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александр лукашенко, минск, белоруссия, евросоюз, мид белоруссии, канада, в мире
МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Белоруссия
зеркально дополнила свой ответный санкционный список по каждой из стран ЕС и Канаде
, список действует в рамках интеграционных объединений, в которые входит республика, заявил во вторник белорусский МИД.
"В связи с исполнительным решением Совета Европейского союза (ЕС) 2020/1648 от 6 ноября 2020 года Беларусь с сегодняшнего дня зеркально дополняет свой ответный санкционный список по каждой из стран ЕС и по Канаде", - говорится в заявлении, распространенном МИД.
В ведомстве отметили, что в рамках дипломатической корректности список пока не будет опубликован. "Он носит эквивалентный характер, а также действует в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь. Рекомендуем высокопоставленным европейским чиновникам учитывать данную информацию при планировании поездок", - отметили в ведомстве.
Шестого ноября Европейский союз официально ввел пакет индивидуальных санкций по Белоруссии, включая президента республики Александра Лукашенко
. Санкции вступили в силу после публикации в официальном журнале ЕС. В документе подчеркивается, что данное решение является обязательным к исполнению всеми государствами-членами Евросоюза
. Фигурантам списка будет запрещен въезд на территорию ЕС, также будут заморожены, в случае наличия, все имеющиеся в Евросоюзе активы. ЕС считает Лукашенко ответственным за репрессии до и после президентских выборов этого года против кандидатов от оппозиции, мирных манифестантов, запугивании журналистов. Со своей стороны Лукашенко заявил, что "не парится" по поводу санкций ЕС в его отношении.
Между тем 13 ноября Евросоюз в заявлении в связи с гибелью участника протестов в Белоруссии Романа Бондаренко сообщил о готовности ввести дополнительные санкции против Минска
.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.