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В Башкирии людей похищали и избивали в центре реабилитации алкоголиков
В Башкирии людей похищали и избивали в центре реабилитации алкоголиков
Правоохранительные органы Башкирии пресекли деятельность организованной преступной группы, участники которой похищали и незаконно удерживали людей в центре по... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T18:35
2020-11-17T18:35
республика башкортостан
уфа
стерлитамак
стерлитамакский район
происшествия
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УФА, 17 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы Башкирии пресекли деятельность организованной преступной группы, участники которой похищали и незаконно удерживали людей в центре по реабилитации зависимых лиц, привязывая их к кроватям и избивая, сообщает башкирский следком.Ведомство информирует, что следователи возбудили уголовные дела по статьям УК РФ "похищение человека, совершенное организованной группой" и "незаконное лишение свободы, совершенное организованной группой" в отношении шести жителей Уфы и Стерлитамака.По версии следствия, участники преступной группы создали реабилитационный центр "Мост" в арендованном помещении в селе Кармаскалы Стерлитамакского района для лечения людей с пагубными привычками. Стоимость лечения составляла от 25 до 35 тысяч рублей в месяц. Сотрудники центра приезжали к реабилитантам по месту жительства, представлялись полицией и требовали проехать с ними якобы для следственных действий, а в некоторых случаях насильно помещали в автомобиль и отвозили в реабилитационный центр, где против воли содержали в изоляции."Реабилитантам запрещалось общаться с родственниками и покидать территорию центра. В помещениях были установлены металлические решетки, территория двора огорожена высоким забором, калитка забора и входные двери дома запирались на замки, в комнатах на дверях не было ручек, им нельзя было пользоваться телефонами, а в случае нарушения правил к постояльцам применялись меры воспитательного воздействия в виде изоляции в отдельной комнате или привязывания к кровати. Медицинские процедуры при таком "лечении" не проводились", - говорится в сообщении СУСК по Башкирии.Отмечается, что преступная деятельность реабилитационного центра была пресечена сотрудниками управления наркоконтроля МВД по республике, а незаконно удерживаемые люди освобождены. Следователи при обыске помещений центра кроме документов и технических средств изъяли и три пары наручников. "От преступных действий злоумышленников пострадало 16 человек, родственники которых были уверены, что их близкие находятся в руках специалистов по избавлению от пагубных зависимостей. Подозреваемым предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения", - сообщает следственное ведомство.Башкирская полиция заявляет, что сотрудники центра избивали постояльцев. Всего из центра освобождены 30 человек. "Родственники клиентов об издевательствах в учреждении даже не догадывались, поскольку посещение было запрещено. О том, что происходит в двухэтажном здании за высоким забором, рассказали стражам порядка сами постояльцы. Некоторые из них, как оказалось, были просто похищены и привезены сюда силой. С первых же дней к подопечным применялись различные виды наказаний. По их словам, расправа полагалась за любое проявление своеволия", - сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.
https://ria.ru/20200522/1571820099.html
https://ria.ru/20201104/izbienie-1583068939.html
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республика башкортостан
уфа
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республика башкортостан, уфа, стерлитамак, стерлитамакский район, происшествия

В Башкирии людей похищали и избивали в центре реабилитации алкоголиков

18:35 17.11.2020
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Фото : СК РФ
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УФА, 17 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы Башкирии пресекли деятельность организованной преступной группы, участники которой похищали и незаконно удерживали людей в центре по реабилитации зависимых лиц, привязывая их к кроватям и избивая, сообщает башкирский следком.
Ведомство информирует, что следователи возбудили уголовные дела по статьям УК РФ "похищение человека, совершенное организованной группой" и "незаконное лишение свободы, совершенное организованной группой" в отношении шести жителей Уфы и Стерлитамака.
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По версии следствия, участники преступной группы создали реабилитационный центр "Мост" в арендованном помещении в селе Кармаскалы Стерлитамакского района для лечения людей с пагубными привычками. Стоимость лечения составляла от 25 до 35 тысяч рублей в месяц. Сотрудники центра приезжали к реабилитантам по месту жительства, представлялись полицией и требовали проехать с ними якобы для следственных действий, а в некоторых случаях насильно помещали в автомобиль и отвозили в реабилитационный центр, где против воли содержали в изоляции.
"Реабилитантам запрещалось общаться с родственниками и покидать территорию центра. В помещениях были установлены металлические решетки, территория двора огорожена высоким забором, калитка забора и входные двери дома запирались на замки, в комнатах на дверях не было ручек, им нельзя было пользоваться телефонами, а в случае нарушения правил к постояльцам применялись меры воспитательного воздействия в виде изоляции в отдельной комнате или привязывания к кровати. Медицинские процедуры при таком "лечении" не проводились", - говорится в сообщении СУСК по Башкирии.
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Отмечается, что преступная деятельность реабилитационного центра была пресечена сотрудниками управления наркоконтроля МВД по республике, а незаконно удерживаемые люди освобождены. Следователи при обыске помещений центра кроме документов и технических средств изъяли и три пары наручников. "От преступных действий злоумышленников пострадало 16 человек, родственники которых были уверены, что их близкие находятся в руках специалистов по избавлению от пагубных зависимостей. Подозреваемым предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения", - сообщает следственное ведомство.
Башкирская полиция заявляет, что сотрудники центра избивали постояльцев. Всего из центра освобождены 30 человек. "Родственники клиентов об издевательствах в учреждении даже не догадывались, поскольку посещение было запрещено. О том, что происходит в двухэтажном здании за высоким забором, рассказали стражам порядка сами постояльцы. Некоторые из них, как оказалось, были просто похищены и привезены сюда силой. С первых же дней к подопечным применялись различные виды наказаний. По их словам, расправа полагалась за любое проявление своеволия", - сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.
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