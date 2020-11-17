https://ria.ru/20201117/armeniya-1585033989.html

Армянская оппозиция не смогла добиться внеочередного заседания парламента

Армянская оппозиция не смогла добиться внеочередного заседания парламента

Оппозиционным партиям "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" пока не удалось добиться созыва внеочередного заседания парламента для отмены военного... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T16:48

2020-11-17T16:48

2020-11-17T16:48

ситуация в нагорном карабахе

беспорядки в ереване

никол пашинян

владимир путин

процветающая армения

баку

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584377276_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_14a36d2d4e0e16a432009deca0bb22c3.jpg

ЕРЕВАН, 17 ноя – РИА Новости. Оппозиционным партиям "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" пока не удалось добиться созыва внеочередного заседания парламента для отмены военного положения, сообщила депутат от "Процветающей Армении" Ивета Тоноян.Ранее с инициативой созыва внеочередного заседания выступил глава фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян. Военное положение было введено в Армении месяц назад с обострением конфликта в Карабахе, во время него нельзя, в частности, проводить акции протеста. Однако оппозиция проводит в Ереване акции с требованием отставки премьера Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест."Заседание совета Национального собрания, на котором должен быть обсужден вопрос внеочередного заседания, не состоялось из-за неучастия представителей (правящей - ред.) фракции "Мой шаг". Мы надеемся, до 18.00 (17.00 мск) это заседание пройдет, иначе будем вынуждены думать, что власти искусственно затягивают отмены военного положения, боясь гнева народа", - сказала Тоноян с трибуны парламента.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201116/miting-1584883719.html

https://ria.ru/20201117/otstavka-1584936534.html

баку

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в ереване, никол пашинян, владимир путин, процветающая армения, баку, азербайджан, армения, в мире