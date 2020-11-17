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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201117/armeniya-1585033989.html
Армянская оппозиция не смогла добиться внеочередного заседания парламента
Армянская оппозиция не смогла добиться внеочередного заседания парламента
Оппозиционным партиям "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" пока не удалось добиться созыва внеочередного заседания парламента для отмены военного... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T16:48
2020-11-17T16:48
ситуация в нагорном карабахе
беспорядки в ереване
никол пашинян
владимир путин
процветающая армения
баку
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 17 ноя – РИА Новости. Оппозиционным партиям "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" пока не удалось добиться созыва внеочередного заседания парламента для отмены военного положения, сообщила депутат от "Процветающей Армении" Ивета Тоноян.Ранее с инициативой созыва внеочередного заседания выступил глава фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян. Военное положение было введено в Армении месяц назад с обострением конфликта в Карабахе, во время него нельзя, в частности, проводить акции протеста. Однако оппозиция проводит в Ереване акции с требованием отставки премьера Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест."Заседание совета Национального собрания, на котором должен быть обсужден вопрос внеочередного заседания, не состоялось из-за неучастия представителей (правящей - ред.) фракции "Мой шаг". Мы надеемся, до 18.00 (17.00 мск) это заседание пройдет, иначе будем вынуждены думать, что власти искусственно затягивают отмены военного положения, боясь гнева народа", - сказала Тоноян с трибуны парламента.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201116/miting-1584883719.html
https://ria.ru/20201117/otstavka-1584936534.html
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беспорядки в ереване, никол пашинян, владимир путин, процветающая армения, баку, азербайджан, армения, в мире

Армянская оппозиция не смогла добиться внеочередного заседания парламента

16:48 17.11.2020
 
© РИА Новости / Андрей КоцАнтиправительственные митинги в Ереване
Антиправительственные митинги в Ереване - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Андрей Коц
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 17 ноя – РИА Новости. Оппозиционным партиям "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" пока не удалось добиться созыва внеочередного заседания парламента для отмены военного положения, сообщила депутат от "Процветающей Армении" Ивета Тоноян.
Ранее с инициативой созыва внеочередного заседания выступил глава фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян. Военное положение было введено в Армении месяц назад с обострением конфликта в Карабахе, во время него нельзя, в частности, проводить акции протеста. Однако оппозиция проводит в Ереване акции с требованием отставки премьера Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.
Митинг оппозиции на площади Свободы в Ереване. 16 ноября 2020 - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 18:06Ситуация в Нагорном Карабахе
На митинге в Ереване представили план действий оппозиции
"Заседание совета Национального собрания, на котором должен быть обсужден вопрос внеочередного заседания, не состоялось из-за неучастия представителей (правящей - ред.) фракции "Мой шаг". Мы надеемся, до 18.00 (17.00 мск) это заседание пройдет, иначе будем вынуждены думать, что власти искусственно затягивают отмены военного положения, боясь гнева народа", - сказала Тоноян с трибуны парламента.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
Вчера, 09:27Ситуация в Нагорном Карабахе
Армянская оппозиция призвала отправить в отставку Пашиняна
 
Ситуация в Нагорном КарабахеБеспорядки в ЕреванеНикол ПашинянВладимир ПутинПроцветающая АрменияБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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