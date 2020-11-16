https://ria.ru/20201116/zabolevshie-1584900645.html

СМИ сообщили о 65 заболевших COVID-19 сотрудниках ВОЗ

СМИ сообщили о 65 заболевших COVID-19 сотрудниках ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 65 случаев заболевания COVID-19 среди своих сотрудников, работающих в штаб-квартире организации в... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T20:05

2020-11-16T20:05

2020-11-16T20:05

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

воз

женева (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1400x0_80_0_0_40f6ae34692d9401d42c38bf5be8bde3.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 65 случаев заболевания COVID-19 среди своих сотрудников, работающих в штаб-квартире организации в Женеве, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на внутреннее электронное письмо.Согласно агентству, помощник генерального директора по коммерческим операциям ВОЗ Рауль Томас направил в пятницу письмо сотрудникам о пяти новых случаях заболевания и общем числе заболевших в организации."В результате (выявления - ред.) этих последних пяти случаев общее зарегистрированное число заболевших сотрудников (из числа - ред.) базирующихся в Женеве работников достигло 65 с начала пандемии", - говорится в письме.Согласно агентству, в письме не было указано, кто именно заболел коронавирусом. Томас сообщил о усилении мер по борьбе с коронавирусом и отметил, что сотрудникам не рекомендуется проводить личные встречи, кроме случаев крайней необходимости.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/vaktsina-1584890260.html

https://ria.ru/20201116/voz-1584897247.html

женева (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, женева (город), в мире