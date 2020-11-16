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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201116/zabolevshie-1584900645.html
СМИ сообщили о 65 заболевших COVID-19 сотрудниках ВОЗ
СМИ сообщили о 65 заболевших COVID-19 сотрудниках ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 65 случаев заболевания COVID-19 среди своих сотрудников, работающих в штаб-квартире организации в... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T20:05
2020-11-16T20:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
женева (город)
в мире
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 65 случаев заболевания COVID-19 среди своих сотрудников, работающих в штаб-квартире организации в Женеве, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на внутреннее электронное письмо.Согласно агентству, помощник генерального директора по коммерческим операциям ВОЗ Рауль Томас направил в пятницу письмо сотрудникам о пяти новых случаях заболевания и общем числе заболевших в организации."В результате (выявления - ред.) этих последних пяти случаев общее зарегистрированное число заболевших сотрудников (из числа - ред.) базирующихся в Женеве работников достигло 65 с начала пандемии", - говорится в письме.Согласно агентству, в письме не было указано, кто именно заболел коронавирусом. Томас сообщил о усилении мер по борьбе с коронавирусом и отметил, что сотрудникам не рекомендуется проводить личные встречи, кроме случаев крайней необходимости.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201116/vaktsina-1584890260.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, женева (город), в мире

СМИ сообщили о 65 заболевших COVID-19 сотрудниках ВОЗ

20:05 16.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание ВОЗ в Женеве
Здание ВОЗ в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 65 случаев заболевания COVID-19 среди своих сотрудников, работающих в штаб-квартире организации в Женеве, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на внутреннее электронное письмо.
Согласно агентству, помощник генерального директора по коммерческим операциям ВОЗ Рауль Томас направил в пятницу письмо сотрудникам о пяти новых случаях заболевания и общем числе заболевших в организации.
"В результате (выявления - ред.) этих последних пяти случаев общее зарегистрированное число заболевших сотрудников (из числа - ред.) базирующихся в Женеве работников достигло 65 с начала пандемии", - говорится в письме.
Согласно агентству, в письме не было указано, кто именно заболел коронавирусом. Томас сообщил о усилении мер по борьбе с коронавирусом и отметил, что сотрудникам не рекомендуется проводить личные встречи, кроме случаев крайней необходимости.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗЖенева (город)В мире
 
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