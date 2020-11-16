https://ria.ru/20201116/venera-3-1584429769.html

Автоматическая межпланетная станция "Венера-3"

Автоматическая межпланетная станция "Венера-3"

Советская автоматическая межпланетная станция (АМС) "Венера-3" принадлежит к серии космических аппаратов 3МВ, предназначавшихся для исследования соседних с... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T01:32

2020-11-16T01:32

2020-11-16T01:32

россия

венера

справки

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Советская автоматическая межпланетная станция (АМС) "Венера-3" принадлежит к серии космических аппаратов 3МВ, предназначавшихся для исследования соседних с Землей планет Солнечной системы – Марса и Венеры. Это первый в истории освоения космоса аппарат, достигший другой планеты. Венера – вторая по расстоянию от Солнца и ближайшая к Земле планета Солнечной системы. Ее исследования космическими аппаратами в Советском Союзе началось с запуска в 1961 году автоматической станции "Венера-1", которая прошла на расстоянии около 100 тысяч километров от планеты и вышла на орбиту спутника Солнца. После этого в советской программе исследования Венеры было несколько неудачных пусков. Новым этапом исследования планеты стали запуски автоматических межпланетных станций "Венера-2" и "Венера-3", осуществленные 12 и 16 ноября 1965 года. Разработкой и изготовлением АМС занималось Опытно-конструкторское бюро № 1 (ОКБ-1) основоположника советской практической космонавтики Сергея Королева (ныне Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева). По сравнению с "Венерой-1" станции "Венера-2" и "Венера-3" были существенно модернизированы. Они имели в полтора раза большую массу – 963 и 960 килограммов соответственно, что позволило установить на борту больше научной аппаратуры, а на "Венере-3" и спускаемую капсулу. В задачу станции "Венера-2" входило исследование межпланетного космического пространства и окрестностей Венеры, фотографирование планеты с пролетной траектории.27 февраля 1966 года станция пролетела на расстоянии 24 тысяч километров от планеты и перешла на гелиоцентрическую орбиту. "Венера-2" не передала никаких данных о планете, 4 марта было объявлено, что она потеряна."Венера-3" несла на себе спускаемый аппарат, который должен был, войдя в атмосферу планеты, передать данные о ее составе, давлении, температуре. Орбитальный отсек "Венеры-3" был оборудован детектором атомарного водорода в линии Лайман-альфа, трехосным феррозондовый магнитометром, детекторами заряженных частиц, газоразрядным и твердотельный детекторами космических лучей, детекторами солнечной плазмы в дециметровом радиодиапазоне.Спускаемый аппарат станции имел вид шара диаметром 900 миллиметров и был оснащен теплозащитным покрытием и парашютом. Его тщательно стерилизовали, чтобы предотвратить биологическое загрязнение Венеры. Внутри находились радиосистема, научная аппаратура, источники питания и вымпелы с изображением герба СССР.Спускаемый аппарат АМС оснастили датчиками температуры, давления и плотности, приборами для определения состава атмосферы, кислотности и электропроводности, гамма-лучевым детектором для определения состава грунта, детектором космических лучей, фотометром для измерений собственного свечения атмосферы и устройством для определения наклона аппарата по измерению уровня ртути. Фотометр был включен в список приборов, поскольку "Венера-3" должна была совершить посадку на ночной стороне планеты.Спускаемый аппарат АМС "Венера-3" был идентичен находившемуся на "Зонде-1" (эта миссия потерпела неудачу в 1964 году) и был рассчитан на температуру в 77°С и давление в пять бар).Однако уже к моменту запуска "Венеры-3" имелись веские основания полагать, что поверхность Венеры горячая и ее температура может достигать 400°С и более. Атмосферное давление на поверхности оставалось неопределенным (позже выяснилось, что оно в 95 раз превышает давление у поверхности Земли), но поскольку переделывать аппарат для запусков в открывающемся окне 1965 года было уже поздно, "Венеру-3" отправили в полет, понимая, что зонд может передать только данные об атмосфере и не выживет на поверхности."Венера-3" успешно покинула околоземную орбиту, 26 декабря 1965 года была проведена коррекция маршрута и станция вышла на траекторию столкновения с планетой на расстоянии 800 километров от ее центра. В это время "Венера-3" находилась на расстоянии около 13 миллионов километров от Земли. В ходе полета с АМС было проведено 63 сеанса связи, были получены научные данные о космическом и околопланетном пространстве. В частности, в период с 16 ноября 1965 года по 7 января 1966 года были получены данные об энергетических спектрах потоков ионов солнечного ветра за пределами магнитосферы Земли. Большой объем траекторных измерений представлял ценность для изучения проблем сверхдальней связи и межпланетных перелетов.Однако 16 февраля 1966 года, незадолго до встречи с Венерой, контакт со станцией был утерян. Космический аппарат автоматически мог отделить спускаемый аппарат, который инертно ударился о поверхность планеты в 6 часов 56 минут по Гринвичу 1 марта 1966 года, всего на четыре минуты раньше, чем планировалось. Он оказался на ночной стороне Венеры. Данных о Венере станция на Землю не передала.Проведенный послеполетный анализ причин потери "Венеры-2" и "Венеры-3" выявил проблемы в системе терморегулирования в обеих космических станциях, которые привели к перегреву и выходу из строя системы связи. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, венера, справки