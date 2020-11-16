Трамп и Байден оценили данные о второй американской вакцине от COVID-19
© AP Photo / Eugene HoshikoРепортаж о выборах в США
© AP Photo / Eugene Hoshiko
ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. Джо Байден, которому прогнозы СМИ прочат победу на выборах президента США, на фоне новостей об эффективности второй американской вакцины заявил, что до массовой вакцинации все равно остаются месяцы.
В понедельник компания Moderna сообщила, что промежуточные итоги третьей фазы испытания её вакцины от COVID-19 показали эффективность в 94,5%, а ЕС и Великобритания уже ведут переговоры о возможности приобретения американской вакцины от коронавируса.
"Сегодняшняя новость о второй вакцине - это еще один повод для надежды. Но что было верно для первой вакцины, верно и для второй: предстоят еще месяцы", - написал Байден в понедельник в Twitter.
Он повторил призыв соблюдать социальное дистанцирование и носить маски.
Президент США Дональд Трамп в свою очередь напомнил, что разработка вакцин велась в его президентство.
"Объявлено о еще одной вакцине. На этот раз Moderna, 95% эффективности. Для этих великих "историков": помните, что эти великие открытия, которые положат конец китайской чуме, все произошли под моим контролем!" - написал Трамп в Twitter.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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