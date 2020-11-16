https://ria.ru/20201116/vaktsina-1584880905.html

Трамп и Байден оценили данные о второй американской вакцине от COVID-19

Трамп и Байден оценили данные о второй американской вакцине от COVID-19

Джо Байден, которому прогнозы СМИ прочат победу на выборах президента США, на фоне новостей об эффективности второй американской вакцины заявил, что до массовой РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T17:51

2020-11-16T17:51

2020-11-16T17:51

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

дональд трамп

джо байден

великобритания

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. Джо Байден, которому прогнозы СМИ прочат победу на выборах президента США, на фоне новостей об эффективности второй американской вакцины заявил, что до массовой вакцинации все равно остаются месяцы.В понедельник компания Moderna сообщила, что промежуточные итоги третьей фазы испытания её вакцины от COVID-19 показали эффективность в 94,5%, а ЕС и Великобритания уже ведут переговоры о возможности приобретения американской вакцины от коронавируса."Сегодняшняя новость о второй вакцине - это еще один повод для надежды. Но что было верно для первой вакцины, верно и для второй: предстоят еще месяцы", - написал Байден в понедельник в Twitter.Он повторил призыв соблюдать социальное дистанцирование и носить маски.Президент США Дональд Трамп в свою очередь напомнил, что разработка вакцин велась в его президентство."Объявлено о еще одной вакцине. На этот раз Moderna, 95% эффективности. Для этих великих "историков": помните, что эти великие открытия, которые положат конец китайской чуме, все произошли под моим контролем!" - написал Трамп в Twitter.Выборы президента США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201116/vaktsiny-1584878920.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, джо байден, великобритания, сша, в мире