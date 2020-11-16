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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201116/vaktsina-1584880905.html
Трамп и Байден оценили данные о второй американской вакцине от COVID-19
Трамп и Байден оценили данные о второй американской вакцине от COVID-19
Джо Байден, которому прогнозы СМИ прочат победу на выборах президента США, на фоне новостей об эффективности второй американской вакцины заявил, что до массовой РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T17:51
2020-11-16T17:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
дональд трамп
джо байден
великобритания
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. Джо Байден, которому прогнозы СМИ прочат победу на выборах президента США, на фоне новостей об эффективности второй американской вакцины заявил, что до массовой вакцинации все равно остаются месяцы.В понедельник компания Moderna сообщила, что промежуточные итоги третьей фазы испытания её вакцины от COVID-19 показали эффективность в 94,5%, а ЕС и Великобритания уже ведут переговоры о возможности приобретения американской вакцины от коронавируса."Сегодняшняя новость о второй вакцине - это еще один повод для надежды. Но что было верно для первой вакцины, верно и для второй: предстоят еще месяцы", - написал Байден в понедельник в Twitter.Он повторил призыв соблюдать социальное дистанцирование и носить маски.Президент США Дональд Трамп в свою очередь напомнил, что разработка вакцин велась в его президентство."Объявлено о еще одной вакцине. На этот раз Moderna, 95% эффективности. Для этих великих "историков": помните, что эти великие открытия, которые положат конец китайской чуме, все произошли под моим контролем!" - написал Трамп в Twitter.Выборы президента США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, джо байден, великобритания, сша, в мире

Трамп и Байден оценили данные о второй американской вакцине от COVID-19

17:51 16.11.2020
 
© AP Photo / Eugene HoshikoРепортаж о выборах в США
Репортаж о выборах в США - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. Джо Байден, которому прогнозы СМИ прочат победу на выборах президента США, на фоне новостей об эффективности второй американской вакцины заявил, что до массовой вакцинации все равно остаются месяцы.
В понедельник компания Moderna сообщила, что промежуточные итоги третьей фазы испытания её вакцины от COVID-19 показали эффективность в 94,5%, а ЕС и Великобритания уже ведут переговоры о возможности приобретения американской вакцины от коронавируса.
"Сегодняшняя новость о второй вакцине - это еще один повод для надежды. Но что было верно для первой вакцины, верно и для второй: предстоят еще месяцы", - написал Байден в понедельник в Twitter.
Он повторил призыв соблюдать социальное дистанцирование и носить маски.
Вакцина компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
17:41Распространение нового коронавируса
Великобритания опубликовала список закупаемых вакцин от COVID-19
Президент США Дональд Трамп в свою очередь напомнил, что разработка вакцин велась в его президентство.
"Объявлено о еще одной вакцине. На этот раз Moderna, 95% эффективности. Для этих великих "историков": помните, что эти великие открытия, которые положат конец китайской чуме, все произошли под моим контролем!" - написал Трамп в Twitter.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30Инфографика
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыДональд ТрампДжо БайденВеликобританияСШАВ мире
 
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