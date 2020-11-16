https://ria.ru/20201116/vaktsina-1584796964.html
СМИ сообщили о начале испытаний вакцины от COVID-19 в Великобритании
СМИ сообщили о начале испытаний вакцины от COVID-19 в Великобритании
Американская компания Johnson&Johnson начинает испытания вакцины от коронавируса в Великобритании, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T11:37
2020-11-16T11:37
2020-11-16T11:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
johnson & johnson
великобритания
в мире
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Американская компания Johnson&Johnson начинает испытания вакцины от коронавируса в Великобритании, сообщает газета Financial Times.Как передает издание, компания приступает к клиническим испытаниям на третьем этапе исследования препарата. В Великобритании вакцину введут шести тысячам добровольцев в двух дозах.В октябре сообщалось, что испытания вакцины от коронавируса американской компании Johnson&Johnson возобновятся очень скоро, поскольку болезнь добровольца не была связана с вакцинацией. По данным газеты Washington Post, мужчина, получивший вакцину, перенес инсульт. Расследовавший случай независимый комитет пришел к выводу, что это не было связано с вакциной.Ранее стало известно, что Johnson&Johnson приступила к третьему этапу испытаний вакцины 23 сентября. Сообщалось, что в третьей фазе примут участие до 60 тысяч добровольцев из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, США, Чили и ЮАР, в ходе испытаний будет изучаться "безопасность и эффективность одной дозы вакцины в сравнении с плацебо для предупреждения COVID-19". Компания ожидает, что первая партия вакцины будет доступна в начале 2021 года.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, johnson & johnson, великобритания, в мире
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости.
Американская компания Johnson&Johnson
начинает испытания вакцины от коронавируса в Великобритании, сообщает газета Financial Times
.
Как передает издание, компания приступает к клиническим испытаниям на третьем этапе исследования препарата. В Великобритании
вакцину введут шести тысячам добровольцев в двух дозах.
В октябре сообщалось, что испытания вакцины от коронавируса американской компании Johnson&Johnson возобновятся очень скоро, поскольку болезнь добровольца не была связана с вакцинацией. По данным газеты Washington Post, мужчина, получивший вакцину, перенес инсульт. Расследовавший случай независимый комитет пришел к выводу, что это не было связано с вакциной.
Ранее стало известно, что Johnson&Johnson приступила к третьему этапу испытаний вакцины 23 сентября. Сообщалось, что в третьей фазе примут участие до 60 тысяч добровольцев из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, США, Чили и ЮАР, в ходе испытаний будет изучаться "безопасность и эффективность одной дозы вакцины в сравнении с плацебо для предупреждения COVID-19". Компания ожидает, что первая партия вакцины будет доступна в начале 2021 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.