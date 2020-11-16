https://ria.ru/20201116/usolekhimprom-1584769301.html

На "Усольехимпроме" взяли более ста проб грунта и жидкостей

На "Усольехимпроме" взяли более ста проб грунта и жидкостей

Специалисты сводного отряда Минобороны РФ в рамках мероприятий по ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды на "Усольехимпроме" в Иркутской области... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T08:35

2020-11-16T08:35

2020-11-16T08:35

иркутская область

усолье-сибирское

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 16 ноя – РИА Новости. Специалисты сводного отряда Минобороны РФ в рамках мероприятий по ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды на "Усольехимпроме" в Иркутской области отобрали более 100 проб грунта и жидкости, сообщает в понедельник пресс-служба Центрального военного округа.Забор проб производился на территории всей промышленной площадки. При этом в наиболее загрязненных участках, таких как демонтированный цех ртутного электролиза, забор проб грунта производился на глубине одного и двух метров в разных частях площадки бывшего цеха."Собранные пробы отправят для дальнейшего анализа в специализированную лабораторию научного центра войск РХБ защиты. Проанализированные данные позволят определить степень загрязнения местности различными химическими веществами, а также ртутью и ее соединениями. Кроме этого, военнослужащие продолжают проводить непрерывный химический мониторинг воздуха в районе рабочей площадки и в непосредственной близости от нее", - говорится в сообщении.Сводный отряд Минобороны прибыл в Усолье-Сибирское 10 августа. В его задачи входит постановка водяных завес вокруг расснаряжаемых опасных емкостей в случае возникновения аварийной ситуации, мониторинг химической обстановки, отбор проб для проведения экспресс-анализа почвы, воды и воздуха. Лабораторные исследования проводятся на базе сертифицированной лаборатории научного центра войск РХБ защиты.В Усолье-Сибирском многие десятки лет работало градообразующее предприятие "Усольехимпром", выпускавшее трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и ряд других химических веществ. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году, предприятие обанкротилось и не выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда.Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, железнодорожное полотно общей протяженностью более 20 километров, наземные и подземные коммуникации, коллекторы длиной около 50 километров. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами, на территории завода скопилось достаточно много емкостей с отходами, которые находятся в аварийном состоянии. Если не предпринять усилия по их вскрытию и перезатарке, может произойти аварийная ситуация с выбросом химических веществ, указывали специалисты. На территории Усолья-Сибирского введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

https://ria.ru/20201105/usole-sibirskoe-1583111214.html

иркутская область

усолье-сибирское

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иркутская область, усолье-сибирское, происшествия