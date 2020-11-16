https://ria.ru/20201116/tramp-1584881709.html

Трамп назвал пересчет голосов в Джорджии фальшивым

Трамп назвал пересчет голосов в Джорджии фальшивым

Президент США Дональд Трамп назвал "фальшивым" пересчет голосов в штате Джорджия. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T17:55

2020-11-16T17:55

2020-11-16T17:55

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал "фальшивым" пересчет голосов в штате Джорджия."Фальшивый пересчет голосов, который ведется в Джорджии, ничего не значит, потому что они не позволяют просмотреть и проверить подписи", - написал Трамп в Twitter.Телеканал NBC News в пятницу сообщил, что Джо Байден одерживает победу в штате Джорджия, что принесет ему голоса еще 16 выборщиков. Действующий президент США Дональд Трамп позднее призвал остановить проводимый вручную пересчет голосов в штате, пока не начнется сверка подписей.Разница между объявившим о своей победе Джо Байденом и действующим президентом США Дональдом Трампом в Джорджии не превышает 15 тысяч голосов из порядка 5 миллионов бюллетеней. Штат даст победителю 16 голосов выборщиков. По данным американских СМИ, в случае победы в Джорджии, Трамп все равно не станет следующим главой государства.Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает кандидат от Демократической партии Джо Байден, но действующий президент США Трамп поражение пока не признал.

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дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире