https://ria.ru/20201116/tikhanovskaya-1584826638.html

Тихановская заявила, что Евросоюз расширит санкции против Минска

Тихановская заявила, что Евросоюз расширит санкции против Минска

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белоруской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что ЕС в ближайшее время расширит список белорусских должностных... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T13:35

2020-11-16T13:35

2020-11-16T13:35

протесты в белоруссии

светлана тихановская

мвд белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

литва

в мире

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МИНСК, 16 ноя - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белоруской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что ЕС в ближайшее время расширит список белорусских должностных лиц, попадающих под персональные санкции, до свыше 200 фамилий, однако не пояснила, откуда располагает такими данными.Ранее ЕС уже ввел санкции, предполагающие заморозку активов и визовые ограничения, в отношении 55 лиц, якобы причастных к действиям, которые, по мнению Евросоюза, имели место после президентских выборов в республике, в частности, насилие над участниками акций протеста и фальсификации итогов голосования на выборах главы государства.Тихановская сообщила, что оппозиция за рубежом "запускает процесс подачи документов в суды по универсальной юрисдикции, … инициирует международные расследование и созыв международного трибунала по преступлениям против человечности". Кроме того, добавила она, создается база, в которую "любой сможет конфиденциально прислать свидетельства преступлений против белорусов и получить амнистию". Тихановская заявила, что ведет работу над тем, чтобы белорусский ОМОН и главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии были признаны другими странами "экстремистскими организациями, (тогда – ред.) все члены … попадут под санкции, их счета и активы будут заморожены". Кроме того, продолжила она, оппозиция работает над программами помощи пострадавшим белорусам, независимому профсоюзному движению и малому бизнесу.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская, требует назначения новых выборов. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.По инициативе Тихановской после выборов оппозиция создала координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Тихановская уехала в Литву.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире