https://ria.ru/20201116/terakty-1584812541.html

Случаи предотвращения терактов на территории России в 2020 году

Случаи предотвращения терактов на территории России в 2020 году

ФСБ России сообщила, что бывшие заключенные колонии №3 в Воронежской области получили сроки до 24 лет заключения за подготовку ряда терактов, в том числе взрыв... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T12:54

2020-11-16T12:54

2020-11-16T12:54

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584814642_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_d66e5dd04ccc565b65e6e6ddd5525835.jpg

16 ноября ФСБ России сообщила, что бывшие заключенные колонии №3 в Воронежской области получили сроки до 24 лет заключения за подготовку ряда терактов, в том числе взрыв жилого дома и нападение на курсантов Военно-воздушной академии. По данным ведомства, террористическое сообщество в колонии основали пять заключенных: Руслан Бугак, Руслан Чаусов, Геньяс Гатджибаибов, Максим Степанов и Сергей Мухаметзянов.В ходе суда была "доказана причастность членов сообщества к вовлечению в террористическую деятельность заключенных, освобождающихся в 2019-2020 годах, а также подготовке ряда резонансных террористических актов". 13 ноября Второй западный окружной военный суд приговорил фигурантов к срокам от 8,5 (Мухаметзянов) до 24 лет колонии (Бугаков). Ранее об этом решении не сообщалось.22 октября ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве. Силовиками был задержан выходец из Центрально-Азиатского региона 1999 года рождения. По данным следствия, по указанию боевиков международных террористических организаций он готовился взорвать самодельную бомбу "в одном из зданий органов власти". В дальнейшем юноша, по информации ФСБ, хотел уехать на Ближний Восток воевать на стороне террористов. В тайнике у него нашли компоненты самодельной бомбы. Обнаружена также его переписка с боевиками, инструкции по изготовлению взрывчатки, а также видео присяги главарям террористов. Где именно и когда он планировал устроить взрыв, не раскрывается. 15 октября ФСБ РФ сообщила о разгроме ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, члены которой, выходцы одной из стран Центрально-Азиатского региона, планировали совершить теракты в Волгограде. При задержании главарь и его сообщник оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы. На месте происшествия и по адресам жительства исламистов было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы к СВУ, литература религиозного характера, а также карта Волгограда с отмеченными на ней планируемыми местами совершения терактов. 7 октября управление ФСБ по Ставропольскому краю сообщило о задержании подозреваемого в подготовке теракта в Ставрополе. По информации ведомства, молодой человек, вступив в ряды международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ – ред.), приобрел компоненты для изготовления самодельной зажигательной смеси и самодельного взрывного устройства, которые хранил на съемной квартире. По данным силовиков, мужчина фотографировал административные здания правоохранительных и судебных органов города с целью подготовки теракта. Его задержали рядом со зданием суда, где он оценивал возможность совершить преступление. 4 сентября Следственный комитет сообщил о задержании в Красноярском крае подростка, который готовил взрыв в школе. По подозрению в теракте был задержан 15-летний житель Минусинского района. По версии следствия, он начал планировать преступление весной. В частности, подросток изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, нашел необходимые компоненты и собрал четыре бомбы, которые хранил в нежилом строении. Он признал вину и раскаялся в содеянном. Против него возбудили уголовное дело о подготовке к теракту, обучении с целью осуществления теракта, а также о незаконном изготовлении, хранении и переноске взрывных устройств. 11 августа Управление ФСБ России по Республике Башкортостан сообщило, что житель башкирского Нефтекамска задержан по подозрению в подготовке теракта – поджога местной администрации. Эту акцию, по данным спецслужбы, мужчины планировал для "дестабилизации деятельности органов государственной власти и инспирирования протестной активности против действующего конституционного строя". Параллельно он открыто вел агитацию в интернете. Задержанный дал показания (детали не уточняются), у него дома изъяли гаджеты, "содержащие информацию о подготовке к террористическому акту", а также видео изготовления и испытаний зажигательных смесей. 27 июля стало известно, что Федеральная служба безопасности совместно с МВД и Следственным комитетом пресекла деятельность террористического организации, которая планировала теракт в одном из мест массового скопления людей в Москве.Сам террорист при попытке задержания был уничтожен – его обнаружили в районе заброшенных гаражей в Химках. По информации ФСБ, он "открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического огнестрельного оружия", ответным огнем его нейтрализовали. При осмотре места происшествия у мужчины нашли автомат АКС-74У, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-l и 1 гранату РГД.Преступником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии, который жил в столице в арендованной квартире. Также в Подмосковье задержали его брата, который искал родственника, чтобы не допустить его въезд в Сирию "для участия в запрещенной в России международной террористической организации (МТО)". 22 июля ФСБ предотвратила теракт против силовиков в Кабардино-Балкарии, его планировали члены запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ). Сотрудники спецслужб выявили четырех боевиков в Чегемском районе. При задержании преступники оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы. На месте перестрелки силовики нашли автомат, карабин, два пистолета и боеприпасы. На конспиративной квартире злоумышленников в Нальчике было обнаружено готовое к применению СВУ, компоненты для изготовления взрывчатых веществ и средства связи, содержащие переписку с боевиками ИГ, где обсуждался планируемый теракт. 17 июля ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске. В результате проведенных мероприятий задержан гражданин одной из центральноазиатских республик, 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей. Были изъяты бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации. В телефоне задержанного обнаружена видеозапись его так называемой присяги главарям террористов и переписка с обсуждением планируемого теракта. 13 июля стало известно, что в ходе спецоперации в Азовском районе Ростовской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт. Была выявлена ячейка запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*. В ее состав входили шесть жителей региона из числа граждан одной из среднеазиатских стран и России, готовившие нападения на сотрудников полиции и планировавшие совершение террористических акций в медицинских и учебных заведениях. Главарь группы при задержании оказал сопротивление, открыв огонь из автомата Калашникова и подорвав самодельное взрывное устройство, в результате чего получил смертельные ранения. Остальные пятеро задержаны. Среди силовиков и гражданских пострадавших нет. При обысках у задержанных нашли автоматы, боеприпасы, еще одно самодельное взрывное устройство и наркотики. 7 июля в Астраханской области был задержан местный житель, сторонник запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"* (ИГ). Астраханец, 1987 года рождения присягнул лидеру ИГ, избрав его своим "амиром", и готовил вооруженное нападение на административные здания в Астрахани. При обыске у подозреваемого нашли сигнальный пистолет системы ПМ, кустарно переделанный под стрельбу боевыми патронами, магазин к нему, гранаты РГД-5 и Ф-1, два запала УЗРГМ-2, а также запрещенную экстремистскую литературу. 30 июня ФСБ сообщила о предотвращении теракта во Владикавказе. Задержан гражданин России 1990 года рождения, осуществлявший подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у одного из административных зданий. По информации ведомства, после теракта задержанный планировал уехать на Ближний Восток "для участия в деятельности международной террористической организации "Исламское государство"*. В тайнике у исламиста нашли компоненты самодельного взрывного устройства. Также у него обнаружена переписка с боевиками "Исламского государства"*, находящимися за границей. 10 июня Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Симферополе, пять экстремистов готовили взрыв на одном из городских рынков. Они были задержаны, все экстремисты – граждане России. У них изъяли самодельные бомбы, стрелковое и холодное оружие. Помимо подготовки взрыва экстремисты занимались пропагандой в интернете идеологии терроризма и экстремизма. 2 июня Следственный комитет сообщил о предотвращении теракта в Чувашии. Сотрудники управления ФСБ по республике нашли тайник с самодельными взрывными устройствами. Бомбы обезвредили. Ведомство возбудило уголовное дело по статье о подготовке теракта. 30 мая на части территории города Сунжа в Ингушетии был введен режим КТО. Правоохранители получили информацию о нахождении вооруженных преступников в одной из хозяйственных построек на окраине города. Прилегающую территорию оцепили. В результате произошло боестолкновение. Во время операции были уничтожены двое боевиков, которые намеревались совершить ряд терактов в республике. При них нашли оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. После ликвидации боевиков режим КТО в городе Сунжа был отменен.12 мая ФСБ сообщила о предотвращении теракта в городе Кимры Тверской области. По информации ведомства, задержан гражданин России 2001 года рождения, причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих гражданин. У мужчины изъяли переделанный в боевой аналог травматический пистолет "ПМ" с самодельными боеприпасами, три коктейля Молотова, холодное оружие и дневники с данными о планируемом преступлении.30 апреля в Екатеринбурге ФСБ предотвратила подготовку терактов. По сообщению Национального антитеррористического комитета, в ходе контртеррористической операции были нейтрализованы трое бандитов, причастных к террористической деятельности. На месте проведения операции в Чкаловском районе Екатеринбурга обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы. 16 апреля Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Красноярске подростка за подготовку вооруженного нападения на школу. Задержанный 2006 года рождения. У него изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно, самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники с информацией о планируемом преступлении. На видеозаписи, которую опубликовала ФСБ, подросток подтвердил, что изъятое принадлежит ему. Он также заявил, что оружие было нужно "для расстрела в школе", который планировался на 19-20 апреля. Возбуждены уголовные дела по трем статьям, в том числе о приготовлении к теракту. 15 апреля пресс-служба ФСБ РФ сообщила о задержании в Крыму группы украинских разведчиков. Задержанные вербовали россиян, а также пытались организовать теракты и похитить сведения, содержащие государственную тайну. По данным следствия, разведчики действовали под руководством начальника херсонского подразделения украинской военной разведки – полковника Ахмедова Олега Алишеровича. В состав группы Ахмедова входили российская военнослужащая, которую подозревают в выдаче Киеву в 2017-2018 гостайны, и гражданин Украины, которого подозревают в шпионаже. 4 апреля информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщил, что в Мурманске ликвидировали бандита, планировавшего совершить теракт. Сотрудникам ФСБ удалось установить местонахождение вооруженного злоумышленника. При попытке задержания он открыл огонь по спецназовцам и был нейтрализован. На месте перестрелки правоохранители нашли готовую к применению самодельную бомбу, а также оружие и боеприпасы к нему. Оперативникам удалось установить личность преступника: он был приверженцем террористической группировки "Исламское государство"* и после теракта в России планировал выехать на Ближний Восток, чтобы присоединиться к боевикам.3 апреля ФСБ сообщила о предотвращении терактов в людных местах на Ставрополье и в Ханты-Мансийском автономном округе. По информации ведомства, в городе Нефтекумске Ставропольского края была пресечена деятельность законспирированной ячейки "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в России), в состав которой входили местный житель и выходец из Дагестана, планировавшие нападения на сотрудников полиции и совершение терактов на объектах массового пребывания граждан. Один преступник был задержан, второй оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. В городе Лянторе Ханты-Мансийского автономного округа задержаны члены ячейки запрещенной на территории РФ международной террористической организации "Имарат Кавказ"*, состоявшей из трех местных жителей, подготовивших террористический акт в одном из торговых объектов города". У них было обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления СВУ, оружие и боеприпасы. 27 марта стало известно о предотвращении теракта в Краснодаре. Силовики задержали гражданина России 26-27 лет. В машине у него нашли самодельную бомбу, а в телефоне – переписку с членами "Исламского государства"*. 23 марта сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали троих боевиков в Кабардино-Балкарии. По данным Национального антитеррористического комитета, получив информацию о подготовке теракта, правоохранители провели проверку по месту жительства одного из подозреваемых, где обнаружили два самодельных взрывных устройства, а также компоненты для их изготовления. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение троих бандитов. Они были заблокированы на участке местности вблизи селения Кременчуг-Константиновское Баксанского района Кабардино-Балкарии. При задержании преступники открыли огонь по оперативникам и были ликвидированы. На месте перестрелки было обнаружено автоматическое оружие, переделанные под стрельбу боевыми патронами травматические пистолеты, боеприпасы к ним и СВУ. В результате операции никто не пострадал. 21 марта в Башкирии ФСБ нейтрализовала бандита, планировавшего совершить теракт. Вечером на автодороге в пригороде Уфы сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, где находился вооруженный бандит. На требование сложить оружие и сдаться властям он открыл огонь. В результате последовавшего боеконтакта преступник был нейтрализован. На месте перестрелки были обнаружены пистолет и готовое к применению самодельное взрывное устройство. По данным ФСБ, нейтрализованный злоумышленник входил в запрещенную в России террористическую организацию "Исламское государство"*, готовился совершить теракт в Уфе.18 февраля ФСБ сообщила о пресечении подготовки террористических актов в двух образовательных учреждениях в городе Керчь Республики Крым. Силовиками задержаны их исполнители – жители города Керчи, 2004 и 2003 годов рождения. По адресам проживания у задержанных были изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами. Подростки успели смастерить бомбы по инструкциям из интернета, а также опробовать их на домашних животных. 24 января Федеральная служба безопасности заявила о задержании жителя Крыма, который по заданию украинских спецслужб устраивал схроны со взрывчаткой. В обустроенных им в Симферополе тайниках было изъято девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более пяти килограммов. Когда и что планировалось взрывать, не уточнялось. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости*Террористические организации, запрещенные в России

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки