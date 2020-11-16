https://ria.ru/20201116/tatarstan-1584895043.html

Власти Татарстана дали рекомендации по заполнению спортивных трибун

Власти Татарстана дали рекомендации по заполнению спортивных трибун

Санитарно-противоэпидемиологическая комиссия кабмина Татарстана рекомендовала проводить спортивные соревнования в республике, равномерно рассаживая зрителей не... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T19:25

2020-11-16T19:25

2020-11-16T19:25

республика татарстан

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

республика татарстан (татарстан)

общество

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КАЗАНЬ, 16 ноя - РИА Новости. Санитарно-противоэпидемиологическая комиссия кабмина Татарстана рекомендовала проводить спортивные соревнования в республике, равномерно рассаживая зрителей не более чем на 50% зрительских мест, сообщает министерство спорта республики.Отмечается, что соответствующее решение санитарно-противоэпидемиологической комиссии направлено в спортивные клубы, федерации, спортивные школы и подведомственные учреждения министерства спорта республики. Принятая мера носит профилактический характер и направлена на сокращение рисков распространения коронавирусной инфекции до улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.Ранее постановлением кабинета министров Татарстана разрешалось заполнение трибун на соревнованиях до 70%. В настоящее время часть соревнований проходит без зрителей – за соревнованиями можно следить в прямых трансляциях, ближайшие планируемые мероприятия пройдут с учетом новых рекомендаций регионального правительства.Ранее решением правительства Татарстана было запрещено оказание услуг общественного питания с 0.00 до 6.00, за исключением обслуживания на вынос и оказания услуг общественного питания на территориях аэропортов, вокзалов, в объектах дорожного сервиса ха пределами населённых пунктов. С 28 октября в республике помимо общественного транспорта, такси и мест массового пребывания людей необходимо носить маски в лифтах и на парковках. Данные ограничения будут действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.По данным оперативного штаба, Татарстан остаётся одним из регионов с наименьшим ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. На 16 ноября в республике зарегистрировано 9305 случаев заболевания COVID-19, из них за последние сутки заболели 62 человека. Выздоровели за весь период 8174 человека, в том числе за минувшие сутки – 46. Умер от COVID-19 в Татарстане 121 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/kumys-1584194444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, республика татарстан (татарстан), общество