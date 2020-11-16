https://ria.ru/20201116/tatarstan-1584895043.html
Власти Татарстана дали рекомендации по заполнению спортивных трибун
Власти Татарстана дали рекомендации по заполнению спортивных трибун
Санитарно-противоэпидемиологическая комиссия кабмина Татарстана рекомендовала проводить спортивные соревнования в республике, равномерно рассаживая зрителей не... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T19:25
2020-11-16T19:25
2020-11-16T19:25
республика татарстан
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
республика татарстан (татарстан)
общество
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КАЗАНЬ, 16 ноя - РИА Новости. Санитарно-противоэпидемиологическая комиссия кабмина Татарстана рекомендовала проводить спортивные соревнования в республике, равномерно рассаживая зрителей не более чем на 50% зрительских мест, сообщает министерство спорта республики.Отмечается, что соответствующее решение санитарно-противоэпидемиологической комиссии направлено в спортивные клубы, федерации, спортивные школы и подведомственные учреждения министерства спорта республики. Принятая мера носит профилактический характер и направлена на сокращение рисков распространения коронавирусной инфекции до улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.Ранее постановлением кабинета министров Татарстана разрешалось заполнение трибун на соревнованиях до 70%. В настоящее время часть соревнований проходит без зрителей – за соревнованиями можно следить в прямых трансляциях, ближайшие планируемые мероприятия пройдут с учетом новых рекомендаций регионального правительства.Ранее решением правительства Татарстана было запрещено оказание услуг общественного питания с 0.00 до 6.00, за исключением обслуживания на вынос и оказания услуг общественного питания на территориях аэропортов, вокзалов, в объектах дорожного сервиса ха пределами населённых пунктов. С 28 октября в республике помимо общественного транспорта, такси и мест массового пребывания людей необходимо носить маски в лифтах и на парковках. Данные ограничения будут действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.По данным оперативного штаба, Татарстан остаётся одним из регионов с наименьшим ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. На 16 ноября в республике зарегистрировано 9305 случаев заболевания COVID-19, из них за последние сутки заболели 62 человека. Выздоровели за весь период 8174 человека, в том числе за минувшие сутки – 46. Умер от COVID-19 в Татарстане 121 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, республика татарстан (татарстан), общество
КАЗАНЬ, 16 ноя - РИА Новости.
Санитарно-противоэпидемиологическая комиссия кабмина Татарстана
рекомендовала проводить спортивные соревнования в республике, равномерно рассаживая зрителей не более чем на 50% зрительских мест, сообщает министерство спорта республики.
"В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предупреждения распространения на территории Татарстана новой коронавирусной инфекции санитарно-противоэпидемиологической комиссией кабинета министров… рекомендовано проведение спортивных мероприятий с заполнением зрительских мест не более чем на 50% и равномерной рассадкой посетителей с соблюдением социальной дистанции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующее решение санитарно-противоэпидемиологической комиссии направлено в спортивные клубы, федерации, спортивные школы и подведомственные учреждения министерства спорта республики. Принятая мера носит профилактический характер и направлена на сокращение рисков распространения коронавирусной инфекции до улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.
Ранее постановлением кабинета министров Татарстана разрешалось заполнение трибун на соревнованиях до 70%. В настоящее время часть соревнований проходит без зрителей – за соревнованиями можно следить в прямых трансляциях, ближайшие планируемые мероприятия пройдут с учетом новых рекомендаций регионального правительства.
Ранее решением правительства Татарстана было запрещено оказание услуг общественного питания с 0.00 до 6.00, за исключением обслуживания на вынос и оказания услуг общественного питания на территориях аэропортов, вокзалов, в объектах дорожного сервиса ха пределами населённых пунктов. С 28 октября в республике помимо общественного транспорта, такси и мест массового пребывания людей необходимо носить маски в лифтах и на парковках. Данные ограничения будут действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.
По данным оперативного штаба, Татарстан остаётся одним из регионов с наименьшим ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. На 16 ноября в республике зарегистрировано 9305 случаев заболевания COVID-19, из них за последние сутки заболели 62 человека. Выздоровели за весь период 8174 человека, в том числе за минувшие сутки – 46. Умер от COVID-19 в Татарстане 121 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.