https://ria.ru/20201116/stolknoveniya-1584758703.html

Пашинян призывает к гражданским столкновениям, заявил омбудсмен Армении

Пашинян призывает к гражданским столкновениям, заявил омбудсмен Армении

Омбудсмен Армении Арман Татоян назвал опасным заявление премьер министра страны о том, что он ждет поддержи возвращающихся с передовой военных, чтобы "решить... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T01:22

2020-11-16T01:22

2020-11-16T01:22

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

ереван

баку

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Омбудсмен Армении Арман Татоян назвал опасным заявление премьер министра страны о том, что он ждет поддержи возвращающихся с передовой военных, чтобы "решить вопросы с противниками".Ранее Пашинян написал в Facebook, что просмотрел десятки видеоматериалов военных с передовой со словами поддержки и "ждет ребят в Ереване", чтобы "окончательно решить вопросы со скулящими под стенами".По его словам, очевидно, что военные на передовой вооружены, и этот пост предполагает реализацию именно этих призывов, расправу. Правозащитник призвал всех проявлять сдержанность, а правоохранительные органы действовать строго в соответствии с законом, пресечь попытки столкновений и самосуда.В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201114/peregovory-1584668649.html

https://ria.ru/20201114/pokushenie-1584662218.html

нагорный карабах

ереван

баку

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, ереван, баку, азербайджан, армения, в мире