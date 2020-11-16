https://ria.ru/20201116/stepanakert-1584788202.html

В Степанакерте восстановили водоснабжение и подачу электричества

В Степанакерте восстановили водоснабжение и подачу электричества

Российские миротворцы приводят в порядок социальную инфраструктуру в Нагорном Карабахе, в Степанакерте восстановлена подача воды и электричества в дома и... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T10:56

2020-11-16T10:56

2020-11-16T11:04

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

степанакерт

в мире

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские миротворцы приводят в порядок социальную инфраструктуру в Нагорном Карабахе, в Степанакерте восстановлена подача воды и электричества в дома и соцобъекты, сообщило Минобороны РФ."В Нагорном Карабахе миротворческие подразделения Вооруженных сил России оказывают помощь в восстановлении безопасности дорожного движения и восстановлении социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении военного ведомства.Отмечается, что миротворцы осуществляют инженерную разведку, разминирование дорог и убирают разбитую технику с дорог.Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201116/bezhentsy-1584763469.html

азербайджан

армения

нагорный карабах

степанакерт

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азербайджан, армения, нагорный карабах, степанакерт, в мире