Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201116/stepanakert-1584788202.html
В Степанакерте восстановили водоснабжение и подачу электричества
В Степанакерте восстановили водоснабжение и подачу электричества
Российские миротворцы приводят в порядок социальную инфраструктуру в Нагорном Карабахе, в Степанакерте восстановлена подача воды и электричества в дома и... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T10:56
2020-11-16T11:04
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
степанакерт
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584684671_0:200:3072:1928_1400x0_80_0_0_e5b77f644c477efe2f3ea832500e6654.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские миротворцы приводят в порядок социальную инфраструктуру в Нагорном Карабахе, в Степанакерте восстановлена подача воды и электричества в дома и соцобъекты, сообщило Минобороны РФ."В Нагорном Карабахе миротворческие подразделения Вооруженных сил России оказывают помощь в восстановлении безопасности дорожного движения и восстановлении социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении военного ведомства.Отмечается, что миротворцы осуществляют инженерную разведку, разминирование дорог и убирают разбитую технику с дорог.Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201116/bezhentsy-1584763469.html
азербайджан
армения
нагорный карабах
степанакерт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584684671_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_1548a29dfb5543a12e8f579ee399eae0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
азербайджан, армения, нагорный карабах, степанакерт, в мире

В Степанакерте восстановили водоснабжение и подачу электричества

10:56 16.11.2020 (обновлено: 11:04 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОбстрелянные дома на одной из улиц в Степанакерте
Обстрелянные дома на одной из улиц в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские миротворцы приводят в порядок социальную инфраструктуру в Нагорном Карабахе, в Степанакерте восстановлена подача воды и электричества в дома и соцобъекты, сообщило Минобороны РФ.
"В Нагорном Карабахе миротворческие подразделения Вооруженных сил России оказывают помощь в восстановлении безопасности дорожного движения и восстановлении социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении военного ведомства.
Беженцы в сопровождении российских военных вернулись в Степанакерт - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
05:04Ситуация в Нагорном Карабахе
Минобороны сообщило о возвращении в Степанакерт 475 беженцев
Отмечается, что миротворцы осуществляют инженерную разведку, разминирование дорог и убирают разбитую технику с дорог.
"В Степанакерте восстановлена организация дорожного движения, электро- и водоснабжение социальных объектов гражданской инфраструктуры и жилых домов", - отметило Минобороны РФ.
Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеАзербайджанАрменияНагорный КарабахСтепанакертВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:22Власти Москвы поделились планами по дистанционному обучению школьников
19:20Пресненский суд Москвы получил иск Навального к Пескову
19:09Около тысячи участников митинга в Ереване пришли к зданию Генпрокуратуры
18:58В Ереване ограбили офис авиакомпании Armenia
18:54Губернатор Петербурга призвал не скупать антибиотики, как гречку
18:42Эксперт прокомментировал слова Тихановской об отключении Минска от SWIFT
18:40Митингующие в Ереване оппозиционеры направились к генпрокуратуре и МИД
18:36Стало известно о новой "побочке" вакцины Pfizer от коронавируса
18:33Эксперт оценил возможность укрепления договоренностей по Карабаху
18:27Коронавирус ежедневно выявляют у почти 70 московских учителей
18:22Toyota отозвала из России почти 70 тысяч автомобилей
18:17Суд в Минске не удовлетворил жалобу на продление ареста Знака
18:13В Москве школьницу избили при прохождении квеста
18:06На митинге в Ереване представили план действий оппозиции
18:06Путин обсудил с Нетаньяху сотрудничество по вакцине от COVID-19
18:04В Рособрнадзоре поддержали лицензирование онлайн-образования
18:01На Тенерифе ужесточили правила посещения баров и пляжей
17:57Президент Австрии назвал победу Санду на выборах в Молдавии впечатляющей
17:55Трамп назвал пересчет голосов в Джорджии фальшивым
17:53Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Асбесте
Лента новостейМолния