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В Степанакерте восстановили водоснабжение и подачу электричества
В Степанакерте восстановили водоснабжение и подачу электричества
Российские миротворцы приводят в порядок социальную инфраструктуру в Нагорном Карабахе, в Степанакерте восстановлена подача воды и электричества в дома и... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T10:56
2020-11-16T10:56
2020-11-16T11:04
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
степанакерт
в мире
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские миротворцы приводят в порядок социальную инфраструктуру в Нагорном Карабахе, в Степанакерте восстановлена подача воды и электричества в дома и соцобъекты, сообщило Минобороны РФ."В Нагорном Карабахе миротворческие подразделения Вооруженных сил России оказывают помощь в восстановлении безопасности дорожного движения и восстановлении социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении военного ведомства.Отмечается, что миротворцы осуществляют инженерную разведку, разминирование дорог и убирают разбитую технику с дорог.Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201116/bezhentsy-1584763469.html
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азербайджан, армения, нагорный карабах, степанакерт, в мире