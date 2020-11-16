https://ria.ru/20201116/soglashenie-1584817231.html

Комментарий: соглашение о ВРЭП является победой мультилатерализма

Комментарий: соглашение о ВРЭП является победой мультилатерализма

На полях 37-го саммита АСЕАН высокопоставленные представители 15 стран в формате видеоконференции 15 ноября подписали соглашение о Всестороннем региональном... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T13:25

2020-11-16T13:25

2020-11-16T13:25

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МОСКВА, 16 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". На полях 37-го саммита АСЕАН высокопоставленные представители 15 стран в формате видеоконференции 15 ноября подписали соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП). Это стало началом функционирования крупнейшего в мире блока свободной торговли, стартовавшего после 8 лет и 30 раундов переговоров.В число стран-участников данного соглашения входят 10 стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также Китай, Япония, Республика Корея, Австралия и Новая Зеландия. Обладая самым большим населением в мире, самым разнообразным членским составом и самым большим потенциалом развития, новая платформа свободной торговли, безусловно, придаст мощный импульс развитию и процветанию в регионе, а также внесет вклад в восстановление и рост глобальной экономики.На фоне нынешней международной ситуации подписание соглашения о ВРЭП показывает, что мультилатерализм и свободная торговля остаются правильным направлением развития мировой экономики и прогресса человечества, а также показывает миру, что открытость и сотрудничество являются единственным способом достижения взаимовыгодных результатов.Соглашение о ВРЭП на фоне нынешней международной ситуации подписано в соответствии с необходимостью расширения возможностей цифровой экономики. В качестве договоренности высочайшего уровня оно охватывает широкие аспекты либерализации и упрощения торговли и инвестиций.Следует отметить, что соглашение о ВРЭП направлено на укрепление экономического и технического взаимодействия и сотрудничества, предоставляя специальный дифференцированный режим менее развитым странам. Его подписание демонстрирует истинный предпринимательский дух, который отличается открытостью и толерантностью, а также взаимной выгодой и обоюдным выигрышем.Аналитики полагают, что новое соглашение окажет столь же весомое влияние, как и Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли и Таможенный союз Европейского союза. Это не только огромный успех, достигнутый за последние 20 лет в ходе построения экономической интеграции Восточной Азии. Данное событие имеет знаковое значение для всего мира, в особенности в сохраняющейся сложной эпидемической обстановке, продолжающей оказывать тяжелейшее давление на глобальную экономику.Подписание ВРЭП, безусловно, поможет повысить уверенность мира в восстановлении и развитии глобальной экономики и придаст импульс мультилатерализму. В своем комментарии премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун заявил, что подписание ВРЭП – это большой шаг вперед для всего мира, когда мультилатерализм находится под все более увеличивающимся давлением, а глобальная экономика продолжает стагнировать.Что касается Китая, то подписание соглашения поможет ему выполнить данные обещания по расширению открытости внешнему миру. Воспользовавшись этим случаем, Китай полностью раскроет свои сверхмасштабные рыночные преимущества и потенциал внутреннего спроса, продвигая открытость внешнему миру на более высоком уровне, продолжая делиться своими достижениями и дивидендами развития с миром.Подписание ВРЭП вновь доказывает, что обеспечение мультилатерализма и свободы торговли – это единственный правильный выбор человечества. Идеи и попытки разрывать торгово-экономические связи определенными странами являются неадекватными, а их инициаторы подрывают собственный авторитет и авторитет своих государств и экономик.

https://ria.ru/20201115/shankhay-1584702107.html

https://ria.ru/20201114/sotrudnichestvo-1584643743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ассоциация государств юго-восточной азии, китай