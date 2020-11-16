https://ria.ru/20201116/shkoly-1584818629.html

В КЧР школы перешли на новый формат работы

В КЧР школы перешли на новый формат работы

Школы в Карачаево-Черкесии в целях предупреждения распространения COVID-19 после двухнедельных осенних каникул перешли на новый формат работы, сообщили в... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T12:58

2020-11-16T12:58

2020-11-16T12:58

карачаево-черкесская республика

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ЧЕКРЕССК, 16 ноя – РИА Новости. Школы в Карачаево-Черкесии в целях предупреждения распространения COVID-19 после двухнедельных осенних каникул перешли на новый формат работы, сообщили в пресс-службе главы КЧР.Ученики начальных и выпускных классов продолжат учебу в обычном режиме, учащиеся 5-8 и 10 классов будут переведены на дистанционный формат обучения.В школах по мере возможности будет организован односменный режим работы. Потоки детей, которые обучаются в очном режиме, будут разделены. Для тех школьников, которые переводятся на дистанционное обучение, будут разгружены информационные платформы.Среднепрофессиональные и высшие учебные заведения республики продолжат дистанционное обучение до улучшения эпидемиологической обстановки в регионе.

https://ria.ru/20201105/temrezov-1583222950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60