https://ria.ru/20201116/shkoly-1584818629.html
В КЧР школы перешли на новый формат работы
В КЧР школы перешли на новый формат работы
Школы в Карачаево-Черкесии в целях предупреждения распространения COVID-19 после двухнедельных осенних каникул перешли на новый формат работы, сообщили в... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T12:58
2020-11-16T12:58
2020-11-16T12:58
карачаево-черкесская республика
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ЧЕКРЕССК, 16 ноя – РИА Новости. Школы в Карачаево-Черкесии в целях предупреждения распространения COVID-19 после двухнедельных осенних каникул перешли на новый формат работы, сообщили в пресс-службе главы КЧР.Ученики начальных и выпускных классов продолжат учебу в обычном режиме, учащиеся 5-8 и 10 классов будут переведены на дистанционный формат обучения.В школах по мере возможности будет организован односменный режим работы. Потоки детей, которые обучаются в очном режиме, будут разделены. Для тех школьников, которые переводятся на дистанционное обучение, будут разгружены информационные платформы.Среднепрофессиональные и высшие учебные заведения республики продолжат дистанционное обучение до улучшения эпидемиологической обстановки в регионе.
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ЧЕКРЕССК, 16 ноя – РИА Новости.
Школы в Карачаево-Черкесии
в целях предупреждения распространения COVID-19 после двухнедельных осенних каникул перешли на новый формат работы, сообщили в пресс-службе главы КЧР.
Ученики начальных и выпускных классов продолжат учебу в обычном режиме, учащиеся 5-8 и 10 классов будут переведены на дистанционный формат обучения.
В школах по мере возможности будет организован односменный режим работы. Потоки детей, которые обучаются в очном режиме, будут разделены. Для тех школьников, которые переводятся на дистанционное обучение, будут разгружены информационные платформы.
Среднепрофессиональные и высшие учебные заведения республики продолжат дистанционное обучение до улучшения эпидемиологической обстановки в регионе.