https://ria.ru/20201116/restavratsiya-1584830617.html

Власти Ленобласти отреставрируют "Парк Монрепо" к 2021 году

Власти Ленобласти отреставрируют "Парк Монрепо" к 2021 году

Реставрация исторической части скального пейзажного парка на берегу бухты Защитной Выборгского залива в Ленинградской области — "Парка Монрепо" - завершится в... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T13:56

2020-11-16T13:56

2020-11-16T13:56

ленинградская область

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Реставрация исторической части скального пейзажного парка на берегу бухты Защитной Выборгского залива в Ленинградской области — "Парка Монрепо" - завершится в 2021 году, сообщил заместитель регионального председателя правительства, председатель областного комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.По его словам, в апреле 2021 года в парке начнется благоустройство территории вокруг Усадебного дома, продолжатся работы по созданию оранжереи в Доме садовника, воссозданном в административном корпусе. Главный усадебный дом и Библиотечный флигель также планирует открыть в следующем году."На сегодняшний день комплекс ремонтно-реставрационных работа в музее-заповеднике "Парк Монрепо" выполнен на 80%. Проведено берегоукрепление, отреставрированы четыре пирса, дамба и долина "Розенталь", обустроен "Висячий садик", создан топиарный сад, проработаны районы сада "Край света" и "Паульштайн", проложены инженерные сети. А в ближайшие две недели закончатся все работы по реставрации источника "Нарцисс. А уже в следующем году знаковыми туристическими точками парка станут отреставрированный источник "Нарцисс", топиарный сад, мосты на "Елисейских полях", пирсы и долина "Розенталь" — отметил Цой.Он также уточнил, что стоимость реставрации усадебных домов и парковых сооружений в Монрепо, продолжавшиеся с 2017 года, составила порядка 1,9 миллиарда рублей. Четверть этой суммы была выделена из областного бюджета. Остальная часть работ выполнена в рамках проекта Фонда инвестиционно-строительных программ.Вместе с Замковым островом реставрационные работы были начаты в пейзажном парке XVIII-XIX веков — "Парк Монрепо". Он был признан объектом культурного наследия федерального значения и реставрируется за счет федерального бюджета. И по словам Владимира Цоя, реставрация, которая сейчас идет в парке, стала самой значимой за последние сто лет.

https://ria.ru/20201116/vyborg-1584830283.html

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ленинградская область