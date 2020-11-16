https://ria.ru/20201116/reforma-1584798701.html
Мишустин назвал главную цель реформы системы госуправления
Мишустин назвал главную цель реформы системы госуправления
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости наладить надежный механизм связи граждан с органами власти при проведении административной... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T11:43
2020-11-16T11:43
2020-11-16T11:49
россия
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости наладить надежный механизм связи граждан с органами власти при проведении административной реформы."При проведении административной реформы важно наладить надежный и эффективный механизм обратной связи между людьми и государством, чтобы каждый, кому требуется помощь, мог напрямую обратиться в ведомство или к должностному лицу, от которого зависит решение его проблемы, а главное - оперативно получить ответ на своё обращение, добиться результата", - сказал Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.
https://ria.ru/20201116/mishustin-1584797437.html
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