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Губернатор Приамурья представил Трутневу проект "Золотая миля"
Губернатор Приамурья представил Трутневу проект "Золотая миля"
Губернатор Амурской области Василий Орлов представил зампреду правительства РФ - полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу проект "Золотая миля", который... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T14:55
2020-11-16T14:55
2020-11-16T14:55
василий орлов
юрий трутнев
хэйхэ
амурская область
китай
экономика
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 ноя - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов представил зампреду правительства РФ - полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу проект "Золотая миля", который реализуется на границе Благовещенска и КНР, сообщает правительство региона.Благовещенск и китайский Хэйхэ разделяют 800 метров по реке Амур. "Золотая миля" - участок намывной территории на набережной реки, его площадь 40 гектар. Проект, в соответствии с концепцией реконструкции набережной, разделен на участки. На одном построят трансграничную канатную дорогу, на другом - новую городскую площадь. Оставшиеся участки, возможно, займут гостиницы, многофункциональный развлекательный центр. В рамках "Золотой мили" идет реконструкция и берегоукрепление набережной.Берегоукрепление и реконструкция набережной реки Амур идет с 2008 года, из 8,1 километра в эксплуатацию сдано 3,9 километра. Общая стоимость проекта - 11,6 миллиарда рублей. С 2008 по 2020 годы на реализацию проекта выделено почти 8 миллиардов рублей, в том числе 6,6 миллиарда рублей - из федерального бюджета. Готовность проекта, по данным правительства Приамурья, превышает 69%.Глава Приамурья также представил Трутневу проект реконструкции центральной площади Благовещенска - одной из зон "Золотой мили"."Разделенный на три этапа проект реконструкции площади оценивается в 2,1 миллиарда рублей, из которых половина суммы предусмотрена в областном бюджете на ближайшие три года. Поручение о выделении половины средств из федерального бюджета было дано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Если средства поступят в следующем году, в конце 2022 года проект будет полностью сдан. Согласно проекту, на центральной площади предусмотрено строительство фонтана, музея российско-китайской дружбы, появится Центр Трибуна-холл. Считаю, это будет одно из лучших общественных пространств на Дальнем Востоке", - отметил Орлов.В рамках концепции проекта "Золотая миля" появится зона делового, общественного и коммерческого назначения, туристско-оздоровительный центр активного отдыха, культурно-досуговая зона отдыха, зона духовно-культурного центра и трансграничная канатная дорога Благовещенск-Хэйхэ.
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василий орлов, юрий трутнев, хэйхэ, амурская область, китай, экономика
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 ноя - РИА Новости.
Губернатор Амурской области Василий Орлов
представил зампреду правительства РФ - полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу
проект "Золотая миля", который реализуется на границе Благовещенска и КНР, сообщает правительство региона.
Благовещенск и китайский Хэйхэ
разделяют 800 метров по реке Амур. "Золотая миля" - участок намывной территории на набережной реки, его площадь 40 гектар. Проект, в соответствии с концепцией реконструкции набережной, разделен на участки. На одном построят трансграничную канатную дорогу, на другом - новую городскую площадь. Оставшиеся участки, возможно, займут гостиницы, многофункциональный развлекательный центр. В рамках "Золотой мили" идет реконструкция и берегоукрепление набережной.
Берегоукрепление и реконструкция набережной реки Амур идет с 2008 года, из 8,1 километра в эксплуатацию сдано 3,9 километра. Общая стоимость проекта - 11,6 миллиарда рублей. С 2008 по 2020 годы на реализацию проекта выделено почти 8 миллиардов рублей, в том числе 6,6 миллиарда рублей - из федерального бюджета. Готовность проекта, по данным правительства Приамурья, превышает 69%.
"Проект берегоукрепления и реконструкции набережной реки Амур имеет общий мульпликативный эффект порядка 40 миллиардов рублей, включая часть на "Золотой миле" и комплексные проекты застройки на прилегающих к набережной реки Зея территориях. Сейчас ведется работа и по берегоукреплению набережной реки Зея в районе судостроительного завода... Всего для полного завершения работ в областном бюджете предусмотрено порядка 1,1 миллиарда рублей. Здесь строится ФОК, планируется построить школу и детский сад. В перспективе на прилегающей территории появится 100 тысяч квадратных метров жилья", - цитирует Орлова правительство Приамурья.
Глава Приамурья также представил Трутневу проект реконструкции центральной площади Благовещенска - одной из зон "Золотой мили".
"Разделенный на три этапа проект реконструкции площади оценивается в 2,1 миллиарда рублей, из которых половина суммы предусмотрена в областном бюджете на ближайшие три года. Поручение о выделении половины средств из федерального бюджета было дано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Если средства поступят в следующем году, в конце 2022 года проект будет полностью сдан. Согласно проекту, на центральной площади предусмотрено строительство фонтана, музея российско-китайской дружбы, появится Центр Трибуна-холл. Считаю, это будет одно из лучших общественных пространств на Дальнем Востоке", - отметил Орлов.
В рамках концепции проекта "Золотая миля" появится зона делового, общественного и коммерческого назначения, туристско-оздоровительный центр активного отдыха, культурно-досуговая зона отдыха, зона духовно-культурного центра и трансграничная канатная дорога Благовещенск-Хэйхэ.