https://ria.ru/20201116/prodnabory-1584879590.html

Пермских школьников на дистанционке обеспечат продуктовыми наборами

Пермских школьников на дистанционке обеспечат продуктовыми наборами

Глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил обеспечить продуктовыми наборами семьи льготных категорий с детьми, отправленными на дистанционное обучение,... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T17:44

2020-11-16T17:44

2020-11-16T17:44

дмитрий махонин

пермь

пермский край

образование - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571521719_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_c36970664fa3e265c56e1cc487c7ec37.jpg

ПЕРМЬ, 16 ноя – РИА Новости. Глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил обеспечить продуктовыми наборами семьи льготных категорий с детьми, отправленными на дистанционное обучение, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.По данным пресс-службы губернатора, на минувшей неделе оперштаб по борьбе с коронавирусом в Пермском крае принял решение перевести с 16 ноября на дистанционное обучение сроком на 28 дней школьников 5-11 классов, учащихся техникумов и колледжей, а также всё дополнительное образование пяти крупнейших городов региона: Перми, Кунгура, Березников, Соликамска и Чайковского. Соответствующие рекомендации были даны вузам, уточнили в пресс-службе губернатора."В городах Прикамья, где школьники и студенты переведены на дистанционное обучение, по поручению губернатора Дмитрия Махонина будет возобновлена весенняя практика выдачи продуктовых наборов. Их получат школьники из малоимущих семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в общеобразовательных и коррекционных школах, техникумах и колледжах, а также те, кто относится к льготным категориям в конкретном муниципалитете", — говорится в сообщении.Как поясняют в пресс-службе губернатора, единый продуктовый набор будет включать консервы, в том числе тушенку, крупы, масло, кондитерские изделия. "Учащиеся получат один продуктовый набор на весь период дистанционного образования. Стоимость "сухого пайка" зависит от учебной недели. Для пятидневной – 1,6 тысяч рублей и 1,8 тысяч рублей – для шестидневки", - отмечается в сообщении.В пресс-службе губернатора подчеркнули, что выдача продуктовых наборов будет организована с соблюдением всех мер безопасности по сформированным учебными заведениями спискам. Графики выдачи и перечень продуктов будет размещен на официальных сайтах школ, техникумов и колледжей.

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584321702.html

пермь

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий махонин, пермь, пермский край, образование - общество