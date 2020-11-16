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Пермских школьников на дистанционке обеспечат продуктовыми наборами
Пермских школьников на дистанционке обеспечат продуктовыми наборами
Глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил обеспечить продуктовыми наборами семьи льготных категорий с детьми, отправленными на дистанционное обучение,... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T17:44
2020-11-16T17:44
дмитрий махонин
пермь
пермский край
образование - общество
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ПЕРМЬ, 16 ноя – РИА Новости. Глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил обеспечить продуктовыми наборами семьи льготных категорий с детьми, отправленными на дистанционное обучение, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.По данным пресс-службы губернатора, на минувшей неделе оперштаб по борьбе с коронавирусом в Пермском крае принял решение перевести с 16 ноября на дистанционное обучение сроком на 28 дней школьников 5-11 классов, учащихся техникумов и колледжей, а также всё дополнительное образование пяти крупнейших городов региона: Перми, Кунгура, Березников, Соликамска и Чайковского. Соответствующие рекомендации были даны вузам, уточнили в пресс-службе губернатора."В городах Прикамья, где школьники и студенты переведены на дистанционное обучение, по поручению губернатора Дмитрия Махонина будет возобновлена весенняя практика выдачи продуктовых наборов. Их получат школьники из малоимущих семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в общеобразовательных и коррекционных школах, техникумах и колледжах, а также те, кто относится к льготным категориям в конкретном муниципалитете", — говорится в сообщении.Как поясняют в пресс-службе губернатора, единый продуктовый набор будет включать консервы, в том числе тушенку, крупы, масло, кондитерские изделия. "Учащиеся получат один продуктовый набор на весь период дистанционного образования. Стоимость "сухого пайка" зависит от учебной недели. Для пятидневной – 1,6 тысяч рублей и 1,8 тысяч рублей – для шестидневки", - отмечается в сообщении.В пресс-службе губернатора подчеркнули, что выдача продуктовых наборов будет организована с соблюдением всех мер безопасности по сформированным учебными заведениями спискам. Графики выдачи и перечень продуктов будет размещен на официальных сайтах школ, техникумов и колледжей.
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дмитрий махонин, пермь, пермский край, образование - общество

Пермских школьников на дистанционке обеспечат продуктовыми наборами

17:44 16.11.2020
 
© РИА Новости / Максим БогодвидКорзина с продуктами в одном из магазинов города Казани
Корзина с продуктами в одном из магазинов города Казани - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 16 ноя – РИА Новости. Глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил обеспечить продуктовыми наборами семьи льготных категорий с детьми, отправленными на дистанционное обучение, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
По данным пресс-службы губернатора, на минувшей неделе оперштаб по борьбе с коронавирусом в Пермском крае принял решение перевести с 16 ноября на дистанционное обучение сроком на 28 дней школьников 5-11 классов, учащихся техникумов и колледжей, а также всё дополнительное образование пяти крупнейших городов региона: Перми, Кунгура, Березников, Соликамска и Чайковского. Соответствующие рекомендации были даны вузам, уточнили в пресс-службе губернатора.
"В городах Прикамья, где школьники и студенты переведены на дистанционное обучение, по поручению губернатора Дмитрия Махонина будет возобновлена весенняя практика выдачи продуктовых наборов. Их получат школьники из малоимущих семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в общеобразовательных и коррекционных школах, техникумах и колледжах, а также те, кто относится к льготным категориям в конкретном муниципалитете", — говорится в сообщении.
Как поясняют в пресс-службе губернатора, единый продуктовый набор будет включать консервы, в том числе тушенку, крупы, масло, кондитерские изделия. "Учащиеся получат один продуктовый набор на весь период дистанционного образования. Стоимость "сухого пайка" зависит от учебной недели. Для пятидневной – 1,6 тысяч рублей и 1,8 тысяч рублей – для шестидневки", - отмечается в сообщении.
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В пресс-службе губернатора подчеркнули, что выдача продуктовых наборов будет организована с соблюдением всех мер безопасности по сформированным учебными заведениями спискам. Графики выдачи и перечень продуктов будет размещен на официальных сайтах школ, техникумов и колледжей.
 
Дмитрий МахонинПермьПермский крайОбразование - Общество
 
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